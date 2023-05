La Promessa anticipazioni: Pia e i continui abusi del barone Juan

Tra i volti più rappresentativi de La Promessa, la nuova soap iberica che prenderà il via su Canale 5 nelle prossime settimane, ci sarà anche quello della governante Pia Adarre, interpretata da Maria Castro, la Francisca Silva di Sei Sorelle. Fin dalle prime puntate, la donna sarà protagonista di una storyline alquanto drammatica, visto che subirà di continuo delle violenze da parte del barone Juan Ezquerdo (Alberto Gonzalez), l’anziano padre della dark lady Cruz (Eva Martin)…

La Promessa, news: chi è Pia

Rigorosa ma dal carattere mite, Pia darà da subito l’impressione di essere benvoluta da tutte le domestiche e dai camerieri della tenuta La Promessa; non a caso, avrà un bellissimo rapporto con il maggiordomo Romulo Baeza (Joaquin Climent) e con il signore Alonso Lujan (Manuel Regueiro), che tesserà sempre le sue lodi a differenza della moglie Cruz, la quale avrà un rapporto di maggiore fiducia con l’arcigna Petra Arcos (Marga Martinez), ossia la sua ancella personale.

Proprio per questo, Pia non potrà fare a meno di restare ammirata dall’atteggiamento dell’ultima arrivata Jana Exposito (Ana Garces), anche se avrà l’impressione che la ragazza stia nascondendo a tutti quanti qualcosa. Tuttavia nel giorno delle nozze tra il signorino Tomas (Jordi Coll) e Jimena (Paula Losada), che si concluderà con l’uccisione del primo compiuta da Cruz, i telespettatori avranno modo di scoprire un lato drammatico della vita della Adarre…

La Promessa, spoiler: Pia e i continui abusi del barone Juan

Eh sì: approfittando della distrazione generale dovuta ai festeggiamenti, il barone Juan aggancerà Pia in una delle stanze de La Promessa e la costringerà a seguirla in un luogo più appartato per poter abusare di lei. Dagli eventi successivi, sarà quindi chiaro che Juan ha violentato più volte Pia, impossibilitata a ribellarsi per via del ruolo che ricopre ne La Promessa poiché impaurita dall’idea di perdere il lavoro.

Un malessere, quello di Pia, che ovviamente non sarà sfuggito a Petra, da tempo desiderosa di “fare le scarpe” alla sua rivale per poterne prendere il posto. Non a caso, nel bel mezzo di un aspro litigio, Petra tirerà fuori un segreto scottante della Adarre…

La Promessa, trame: Pia è incinta!

Dato che avrà modo di osservarla con attenzione durante le tante ore di lavoro, Petra si renderà conto del fatto che la governante indossa una fascia in pancia per sembrare più magra, ragione per la quale comprenderà che Pia sta nascondendo una scabrosa gravidanza. Un’impressione che confermerà quando la Adarre comincerà a stare male di stomaco e ad avere diversi mancamenti.

In ogni caso, almeno dalle prime impressioni, non sarà chiaro se Petra avrà capito che il padre del bambino di Pia è il barone Juan Ezquerdo. Insomma, la trama sarà complicatissima fin dai suoi esordi… Seguici su Instagram.