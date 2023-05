Mare fuori 4: riprese iniziate!

Dopo il grandissimo successo delle prime tre stagioni, oggi – 22 maggio 2023 – sono iniziate a Napoli le riprese di Mare Fuori 4, il prison drama dei record co-prodotto da Rai Fiction e Picomedia. Le registrazioni andranno avanti fino a settembre inoltrato.

La terza stagione si era chiusa con uno sparo alla Piscina Mirabilis di Bacoli, dunque c’è grande attesa da parte dei fan di scoprire quali saranno le conseguenze e soprattutto chi è stato a sparare. Una teoria che circola da mesi in rete e con molta insistenza sostiene che l’artefice dell’attentato possa essere il defunto Ciro Ricci, il personaggio interpretato nella prima stagione da Giacomo Giorgio.

Una tesi fortemente sostenuta dalle insistenti voci che circolano in internet e che vorrebbero il ritorno nella quarta stagione proprio di Giacomo Giorgio. E come se questo non bastasse, anche il regista Ivan Silvestrini, sapendo quanto gli appassionati si divertano ad analizzare ogni dettaglio della serie, ha stuzzicato i fan con un importante dettaglio sul finale della terza stagione dichiarando: “C’è un indizio che tutti sembrano ignorare“. Sei parole criptiche che hanno scatenato negli spettatori la curiosità di far luce al più presto sull’enigmatico cliffhanger che ha concluso la scorsa stagione.

Nel cast della prossima stagione ci saranno molti cambiamenti. I fan dovranno fare a meno di attori storici come Valentina Romani, Paola Vinci e Filippo Ferrari, mentre tra le new entry c’è Valeria Andreanò nei panni della sorella di Sofia Durante. Nel corso dell’estate sicuramente scopriremo qualche dettaglio in più sulle nuove trame e sui nuovi personaggi che animeranno la storia di Mare Fuori 4.

Per la serie fenomeno creata da Cristiana Farina e scritta con Maurizio Careddu, dopo i numeri record ottenuti su Rai Play (dove ha sfondato i 100 milioni di visualizzazioni) e l’ottimo riscontro ottenuto su Rai 2, arriva un altro importante riconoscimento. Il prossimo 17 giugno, durante la nuova edizione dei Nastri d’argento Mare Fuori riceverà il premio come “serie dell’anno”. Seguici su Instagram.