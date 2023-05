Tempesta d’amore, casting news: arriva IMANI, è il grande amore di Max? | Puntate tedesche

Un interessantissimo nuovo ingresso è in arrivo per i telespettatori tedeschi di Tempesta d’amore ! Nelle prossime puntate in onda in Germania entrerà infatti in scena un personaggio destinato a portare un po’ di scompiglio, soprattutto a livello sentimentale… Ecco di chi si tratta!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Imani arriva al Fürstenhof

Tempi duri sono in arrivo per Max Richter (Stefan Hartmann)! Dopo l’uscita di scena del fratello Gerry (che lascerà il Fürstenhof insieme a Shirin) e la fine definitiva della sua relazione con Vanessa (Jeannine Gaspár), il fitness trainer si troverà infatti improvvisamente solo. Proprio allora, però, al Fürstenhof comparirà una giovane donna destinata a rubargli il cuore…

Stiamo parlando di Imani Kariki, una bellissima ragazza cresciuta in Africa e riuscita a studiare grazie ai microcrediti di Eleni (Dorothée Neff). Ebbene, proprio grazie al sostegno di quest’ultima, Imani non solo è riuscita a laurearsi in economia, ma anche a fondare una startup. E sarà proprio il suo lavoro a portarla al Fürstenhof…

La giovane donna si presenterà infatti a Bichlheim per partecipare ad un evento benefico durante il quale spera di riuscire a ottenere nuovi fondi per la sua startup. L’incontro con Max, però, trasformerà quello che doveva essere un viaggio di lavoro in molto di più…

Tempesta d’amore, casting news: Belina Mohamed-Ali interpreta Imani Kariki

Il personaggio di Imani Kariki verrà interpretato da Belina Mohamed-Ali, artista tedesca classe 1990 cresciuta professionalmente nella zona di Stoccarda.

L’ingresso della trentaduenne attrice a Tempesta d’amore nei panni di Imani Kariki è previsto per la puntata 4043, la cui messa in onda in Germania è prevista per il prossimo 1° giugno. E tutto lascia intendere che a lei sarà destinato un posto nel cast fisso della soap.

Chiudiamo con le parole della giovane attrice sul suo personaggio:

Imani è una donna ambiziosa, coraggiosa e adorabile. Arriva all’hotel Fürstenhof con grandi obiettivi e finirà per ottenere molto più di quanto si aspettasse…

Sarà dunque Imani il grande amore di Max, dopo la fine della relazione di quest'ultimo con Vanessa?