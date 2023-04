Tempesta d’amore: Max salva l’amore di Carolin e Vanessa! | Anticipazioni tedesche

Avrà un epilogo davvero inaspettato il triangolo tra Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár), Max Richter (Stefan Hartmann) e Carolin Lamprech (Katrin Anne Heß). quello Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Vanessa tradisce Carolin con Max

Se nelle puntate italiane di Tempesta d’amore Max e Vanessa stanno provando a salvare la loro relazione, tanto che presto decideranno di mettere su famiglia, in Germania la situazione è decisamente cambiata. Arrivata ad un passo dalle nozze col fidanzato, la Sonnbichler perderà la testa per Carolin – che a sua volta starà per sposare Michael (Erich Altenkopf) – e le due donne diventeranno una coppia.

Inutile dire che Max faticherà ad accettare la perdita della donna che ama, soprattutto quando scoprirà che quest’ultima aspetta un figlio da lui. Il fitness trainer sfrutterà dunque ogni occasione per riavvicinarsi alla sua ex, che effettivamente capirà di amarlo ancora.

E così, complice un pernottamento forzato in una baita insieme a Max, Vanessa finirà per lasciarsi andare ai mai del tutto scomparsi sentimenti per l’uomo e passerà una notte di passione con lui. Con Carolin sarà dunque finita?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Carolin lascia Vanessa

Sconvolta per aver tradito la sua compagna, Vanessa capirà di non poter mentire, tanto da decidere di confessare a Carolin l’accaduto. Una confessione che pagherà a caro prezzo! Benché profondamente innamorata della Sonnbichler, la Lamprecht capirà infatti di non poter ignorare l’accaduto e chiuderà la loro relazione.

Per Vanessa si tratterà di un colpo durissimo, specialmente perché la notte con Max le ha finalmente fatto capire che è a Carolin e non al fitness trainer che appartiene il suo cuore. Proprio quando tutto sembrerà perduto, però, avverrà qualcosa di decisamente inaspettato…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Max convince Carolin a perdonare Vanessa

Ancora innamorato di Vanessa, Max non riuscirà infatti a sopportare di vedere quest’ultima soffrire in quel modo, anche se il motivo è la propria rivale in amore. E così il fitness trainer andrà a parlare con Carolin, convincendola a concedere a Vanessa una seconda chance in quanto la Sonnbichler ama solo lei!

Max, Vanessa e Carolin riusciranno dunque a trovare un equilibro e formeranno una famiglia allargata per il bambino in arrivo? Seguici su Instagram.

(Puntate 4008-18, in onda in Germania dal 6 al 24 aprile 2023)