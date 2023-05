Tempesta d’amore, casting news: arriva NICOLE. Nuovo amore per Robert? | Puntate tedesche

Non si fermano le novità sul fronte casting in Germania! È stato infatti da pochissimo annunciato che nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore entrerà in scena un personaggio con una descrizione decisamente interessante… Ecco di chi si tratta!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Nicole arriva al Fürstenhof

Nelle puntate di Tempesta d’amore attualmente in onda da noi in Italia Robert (Lorenzo Patané) sta scoprendo le bugie di Ariane (Viola Wedekind): l’inizio di un percorso che tra qualche settimana gli permetterà di tornare insieme alla sua amata Lia (Deborah Müller). Purtroppo, però, neanche con quest’ultima le cose dureranno…

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, il trauma subito porterà infatti la Holle a separarsi da Saalfeld, che si ritroverà così ancora una volta da solo. Per la terza volta, Robert perderà dunque quella che credeva essere la donna per la vita, finendo per perdere fiducia nell’amore e concentrarsi solo su lavoro e famiglia.

Ebbene, sarà proprio allora che al Fürstenhof comparirà una bellissima donna di nome Nicole Alves, che si candiderà per il posto vacante di governante dell’hotel a cinque stelle. E ben presto sarà chiaro che non si tratta di una totale sconosciuta…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Nicole futuro amore di Robert?

Si tratta infatti dell’ex governante degli Schwarzbach e ha aiutato a crescere Eleni (Dorothée Neff) e Noah (Christopher Jan Busse). Non c’è dunque da stupirsi se Alexandra (Daniela Kiefer) la proporrà per la posizione di governante del Fürstenhof. Proprio il legame con la compagna di Christoph (Dieter Bach) si rivelerà però un ostacolo…

Robert – che era inizialmente rimasto stregato dalla nuova arrivata – si opporrà infatti con tutte le sue forze alla sua assunzione per paura di ritrovarsi una spia della Schwarzbach in casa. Ben presto, però, l’uomo si renderà conto che Nicole è disposta a lasciarsi manipolare da nessuno, nemmeno da Alexandra! E non sarà l’unico a capirlo…

Nicole sarà dunque destinata ad essere il nuovo amore di Robert? Per ora possiamo solo constatare che gli indizi puntano tutti in quella direzione…

Tempesta d’amore, casting news: Dionne Wudu interpreta Nicole Alves

Il personaggio di Nicole Alves verrà interpretato da Dionne Wudu, artista tedesca classe 1981. Oltre che come attrice, la Wudu è anche attiva come cantante, musicista e presentatrice. Proprio grazie alla sua passione per la musica, questa eclettica artista ha vinto premi prestigiosi quali l’MTV Inscene Talent Award ed ha girato il mondo insieme alla sua band: i TapeFive.

L’ingresso della Wudu a Tempesta d’amore nei panni di Nicole Alves è previsto per la puntata 4062, la cui messa in onda in Germania è prevista per il prossimo 28 giugno. E tutto lascia intendere che per lei sia in arrivo un posto nel cast fisso della soap.

Chiudiamo con le parole della giovane attrice sul suo personaggio:

“Nicole è una donna sincera, disponibile ed empatica: caratteristiche per le quali le risulta spesso difficile dire di “no”. Sarà questa la principale fonte dei problemi che si troverà ad affrontare al Fürstenhof…”

