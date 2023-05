Tempesta d’amore: Eleni rivela a Markus di non essere sua figlia | Puntate tedesche

Nuovi colpi di scena movimenteranno il Fürstenhof nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore. Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer) – il grande rivale di Christoph Saalfeld (Dieter Bach) – farà infatti una scoperta che minerà ogni sua certezza… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Markus rivuole Alexandra

Il triangolo tra Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer), suo marito Markus e Christoph sarà una delle storyline portanti della diciannovesima stagione di Tempesta d’amore, ormai entrata nella sua fase clou in Germania.

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, trent’anni fa Alexandra ebbe una lunga relazione con Christoph, da cui fu però poi lasciata per un matrimonio con la ricchissima ereditiera Xenia (Elke Winkens). Col cuore a pezzi, Alexandra non rivelò a Saalfeld di essere incinta e si gettò invece tra le braccia di Markus, con cui si sposò dopo poco.

La loro primogenita – Eleni (Dorothée Neff) – fu dunque cresciuta da Markus come figlia proprio e nessuno (Alexandra esclusa) sospettò mai la verità… almeno fino ad ora! Dopo l’arrivo di Alexandra al Fürstenhof, prima Christoph (che nel frattempo è tornato insieme alla Schwarzbach) e poi Eleni verranno infatti a conoscenza di quel segreto custodito così a lungo.

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Eleni rivela a Markus di non essere sua figlia

Sarà in queste circostanze che, qualche mese dopo, Alexandra affronterà un grave lutto: la morte della sua ultimogenita Vroni (Selina Weseloh). Sconvolta, la donna finirà per riavvicinarsi al marito, con cui si lascerà andare alla vecchia passione. Un errore che pagherà a caro prezzo…

Quando Christoph scoprirà l’accaduto, troncherà infatti la sua relazione con la Schwarzbach e a nulla sembreranno servire i tentativi di lei di farsi perdonare. Come se non bastasse, Alexandra dovrà costantemente respingere le avances di Markus, che non perderà la speranza di riconquistare la moglie.

Ebbene, quando Eleni si renderà conto quanto il padre si stia illudendo di un futuro felice insieme ad Alexandra e ai suoi figli, capirà di dovergli dire la verità sulle proprie origini: non è lui bensì Christoph il suo padre biologico!

Inutile dire che Markus resterà sconvolto di fronte alla rivelazione della sua primogenita e affronterà la moglie, accusandola di averlo sempre ingannato e usato come ripiego dopo essere stata lasciata da Christoph. E nemmeno quest’ultimo sfuggirà all’ira di Schwarzbach…

Dopo aver visto un momento di apparente vicinanza tra Saalfeld e Eleni, Markus impazzirà infatti di gelosia e giurerà a se stesso di restare al Fürstenhof per combattere e riprendersi la sua famiglia. Ci riuscirà?

(Puntate 4030-5, in onda in Germania dall’11 al 19 maggio 2023)