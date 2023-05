Tempesta d’amore: Erik lancia la carriera di Josie | Puntate italiane

Una nuova stella sta per nascere! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Josie Klee (Lena Conzendorf) compirà un passo importantissimo per il proprio futuro professionale. E tutto avverrà grazie ad una persona speciale… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Erik sostiene Josie

È venuta al Fürstenhof nella speranza di poter lavorare come cuoca, ma la realtà andrà molto oltre le aspettative. All’hotel a cinque stelle Josie ha infatti trovato non solo un lavoro al fianco del suo grande idolo – André (Joachim Lätsch) – ma anche un padre che ha imparato ad amarla sopra ogni altra cosa al mondo.

Il rapporto tra Erik e la giovane cuoca è infatti una delle sorprese più belle di questa stagione di Tempesta d’amore, in grado di regalarci grandi momenti molto intensi, sia a livello drammatico che di tenerezza.

È stato proprio grazie all’incoraggiamento ed al supporto del padre che Josie è riuscita a (ri)ottenere un posto nella cucina di André, così come è stato sempre Vogt a farle ottenere un posto in un richiestissimo corso di formazione nell’arte della cioccolateria. Ed è solo l’inizio…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik paga il corso di formazione di Josie

L’amore di Erik per la figlia è sotto gli occhi di tutti, tanto che Ariane (Viola Wedekind) non ha esitato a sfruttarlo per il proprio tornaconto. Pur di convincere l’ex complice di amarlo ancora, la dark lady si è infatti offerta il corso di formazione di Josie, riuscendo effettivamente a guadagnare punti con Vogt. Da allora, però, le cose sono molto cambiate…

Come sappiamo, Erik ha infatti presto capito che Ariane lo sta di nuovo ingannando e ha chiuso i rapporti con lei. Come se non bastasse, l’uomo ha involontariamente rivelato a Christoph (Dieter Bach) il grande segreto della sua ex: ha simulato una gravidanza per conquistare Robert (Lorenzo Patané).

Non c’è dunque da stupirsi se Ariane sarà furiosa con Erik e – complice il proprio arresto – ritirerà la propria offerta di coprire i costi per la formazione di Josie. Quest’ultima dovrà dunque rinunciare al proprio futuro professionale? Ebbene, la risposta è “no”!

Pronto a tutto pur di vedere la figlia felice, Erik deciderà di pagare di tasca propria l'altissima quota di partecipazione. Un gesto che non solo gli permetterà di conquistare definitivamente il cuore di Josie, ma anche di lasciare quest'ultima verso un futuro brillante …