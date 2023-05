Tempesta d’amore: Werner fa arrestare Ariane! Ecco come… | Puntate italiane

Per assicurare alla giustizia un genio del male come Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) i mezzi leciti non bastano. Lo sa bene Werner Saalfeld (Dirk Galuba), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore si vedrà costretto a commettere un crimine pur di proteggere la propria famiglia dalla dark lady… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane minaccia Lia

Chi pensava che l’amore per Robert (Lorenzo Patané) avrebbe trasformato Ariane in una persona migliore, si è dovuto ricredere. L’ossessione per l’albergatore ha infatti se possibile reso ancora più diabolica la dark lady, portandola a commettere dei crimini odiosi come far credere a Saalfeld di essere imparentato con la sua amata Lia (Deborah Müller). Nemmeno questo è però riuscito a spezzare il legame tra i due innamorati…

Dopo la scoperta delle bugie di Ariane, Robert si è infatti riavvicinato a Lia, ritrovando con lei la sintonia di un tempo, seppur senza una relazione sentimentale. Una vicinanza che la Kalenberg non riuscirà a tollerare.

E così, quando la dark lady vedrà i due insieme, non riuscirà a trattenere la rabbia ed arriverà a minacciare apertamente la “rivale”, avvertendola che non permetterà che Robert torni da lei! Purtroppo per Ariane, però, questa volta le minacce sortiranno l’effetto opposto rispetto a quello desiderato…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane viene arrestata

Terrorizzata, Lia si confiderà infatti con Werner (Dirk Galuba), ammettendo di non sentirsi al sicuro con Ariane nei paraggi. E, inutile dirlo, l’anziano albergatore non starà a guardare! Pronto a tutto pur di proteggere la propria famiglia, Saalfeld capirà che l’unico modo di rendere inoffensiva la Kalenberg è usare i suoi stessi mezzi…

Sarà così che l’uomo si presenterà alla polizia e dichiarerà di essere stato testimone della confessione in cui Ariane ammette di aver tentato di uccidere l’ex marito Karl (Stephan Käfer), fornendo così la prova decisiva per l’incriminazione della dark lady.

Il risultato? Ariane verrà immediatamente arrestata e portata in prigione per il sollievo di tutti al Fürstenhof. La bugia di Werner segnerà dunque la sconfitta definitiva della crudele dark lady? Seguici su Instagram.