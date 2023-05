Tempesta d’amore: Erik smaschera Ariane e la ricatta! | Puntate italiane

L’amore rende ciechi… ma con dei limiti! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Erik Vogt (Sven Waasner) aprirà infatti finalmente gli occhi e si renderà conto di essere stato manipolato da Ariane Kalenberg (Viola Wedekind). E a quel punto scatterà la vendetta… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane fa credere a Erik di amarlo

Fino a qualche mese fa sembrava che Ariane avesse trovato in Erik l’amore della sua vita. Poi, però, è arrivato Robert (Lorenzo Patané) e tutto è cambiato! Come sappiamo, la dark lady si è infatti realmente innamorata di Saalfeld, tanto da decidere di troncare i rapporti con Vogt. Una serie di sfortunate coincidenze, però, la porterà a dover tornare sui suoi passi…

Poco dopo l’annullamento delle nozze di Robert e Ariane, Erik scoprirà infatti che quest’ultima sta solo simulando la propria gravidanza: una scoperta che costringerà la dark lady a doversi fingere innamorata di Vogt pur di convincerlo a mantenere il segreto.

Ebbene, a sorpresa Erik cascherà in pieno nella trappola della sua ex, tanto che non solo si lascerà sedurre, ma accetterà persino di aiutarla nei suoi piani contro Christoph (Dieter Bach) e Werner (Dirk Galuba). Lo attende però una brutta sorpresa…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik scopre che Ariane ama Robert

Dopo il fallimento del loro piano mirato ad impedire che Robert restituisca al padre le quote del Fürstenhof, Erik non vedrà più nessun motivo per tenere nascosta la sua relazione con Ariane e chiederà a quest’ultima di uscire allo scoperto: dopotutto non hanno più nulla da perdere visto che il Fürstenhof è perduto!

Come prevedibile, però, la Kalenberg prenderà tempo… e ben presto il motivo sarà chiaro anche a Vogt! A quest’ultimo basterà infatti vederla insieme a Robert per capire che Ariane l’ha ingannato: la donna ama Robert, non lui!

Il risultato? Furioso per essersi lasciato ingannare così ingenuamente, Erik si vendicherà mettendo Ariane di fronte ad un ultimatum: se la Kalenberg non gli consegnerà 200.000 euro, Vogt rivelerà a Robert la verità sulla finta gravidanza. La dark lady si piegherà al ricatto del suo ex? Seguici su Instagram.