Tempesta d’amore: Christoph obbliga Yvonne a far ubriacare Erik! Ecco perché… | Puntate italiane

È stato il suo più fidato alleato, ma diventerà il suo punto debole. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Erik Vogt (Sven Waasner) diventerà infatti una potentissima arma per colpire Ariane Kalenberg (Viola Wedekind). Arma che Christoph Saalfeld (Dieter Bach) non esiterà ad usare… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Erik scopre le bugie di Ariane

A lungo Ariane e Erik sono stati i Bonnie e Clyde del Fürstenhof: uniti in amore come negli affari (criminali). Una sintonia che però si è spezzata quando la Kalenberg ha lasciato il compagno per Robert (Lorenzo Patané), di cui si è perdutamente innamorata.

Ebbene, come sappiamo la relazione tra Saalfeld e la dark lady è da poco terminata, ma non per questo la donna ha smesso di sperare di poter un giorno tornare con il suo amato. Purtroppo per lei, però, Erik potrebbe rovinare il suo piano…

Vogt scoprirà infatti la bugia della presunta gravidanza di Ariane, che sarà costretta a sedurre l’uomo pur di convincerlo al silenzio. Non ci vorrà però molto prima che Erik si renda conto che la dark lady lo sta manipolando…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph vuole far parlare Erik

Col cuore a pezzi, Vogt reagirà ricattando la Kalenberg: se non vuole che Robert venga a sapere la verità sulla sua finta gravidanza, dovrà consegnargli 200.000 euro! Un ultimatum a cui la donna sarà costretta a piegarsi. Ciò che né lei né Erik sanno, però, è che Christoph ha assistito al loro scontro…

Benché troppo lontano per poter sentire i dettagli della conversazione, l’albergatore capirà che Vogt sta ricattando la sua ex, intuendo dunque che l’uomo ha in mano qualcosa di scottante contro la dark lady. E, inutile dirlo, non sarà disposto a lasciarsi sfuggire un’occasione simile…

Sarà così che – quando poco dopo vedrà Erik da solo al bar del Fürstenhof chiaramente afflitto da problemi di cuore – Christoph ordinerà a Yvonne (Yanja Lanäus) di far ubriacare il padre di sua figlia, nella speranza di riuscire a farlo parlare. Ci riuscirà? Seguici su Instagram.