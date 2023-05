Tempesta d’amore: Florian scopre il piano di Erik, Yvonne e Werner! | Puntate tedesche

Ci sono cose (e persone) che non cambiano mai! Lo sa bene Florian Vogt (Arne Löber), l’ex protagonista della diciassettesima stagione di Tempesta d’amore. Tornato a sorpresa al Fürstenhof, nelle prossime puntate tedesche della soap questo amatissimo personaggio scoprirà infatti che il fratello Erik (Sven Waasner) non ha mai del tutto perso il suo debole per intrighi e inganni… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Florian torna al Fürstenhof

In Germania è trascorso ormai più di un anno dal romantico matrimonio tra Florian e Maja (Christina Arends), ultimo atto di un’appassionante diciassettesima stagione. Non c’è dunque da stupirsi se il ritorno improvviso di Florian desterà non poco scalpore in quel del Fürstenhof!

Come vi abbiamo anticipato, quella del bel guardacaccia non sarà una visita di cortesia… anzi! Il ragazzo si presenterà infatti a Bichlheim per discutere con Michael (Erich Altenkopf) di un problema medico che lo sta tormentando: lui e Maja stanno provando da tempo ad avere un bambino, ma invano. Potrebbe trattarsi di una conseguenza dei trattamenti sperimentali a cui si sottopose Vogt mesi fa?

Ebbene, inizialmente i medici sembreranno purtroppo confermare i timori del ragazzo, salvo poi venire smentiti: proprio quando tutto sembrerà perduto, Maja telefonerà infatti al suo amato per dargli una notizia incredibile. Sarà incinta?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Florian contro Erik e Werner

Al settimo cielo, Florian festeggerà la bella notizia col fratello, non accorgendosi che quest’ultimo gli nasconde qualcosa. Durante la sua assenza, Erik ha infatti stretto un accordo con Werner (Erik Altenkopf) per sfruttare la sorgente curativa che si trova nel bosco ereditato dallo stesso Erik. Peccato solo che il progetto preveda di far passare l’acqua in una tubatura attraverso la sezione di foresta di proprietà di Florian…

Ebbene, nonostante gli sforzi di Erik per tenere nascosta la cosa, non ci vorrà molto prima che Florian si renda conto di quanto sta accadendo alle sue spalle. E, come prevedibile, non la prenderà affatto bene!

Ne nascerà un’accesa discussione che porterà i due fratelli a litigare furiosamente, finendo per coinvolgere anche Yvonne (Tanja Lanäus). Proprio quando i loro rapporti sembreranno nuovamente compromessi, però, accadrà qualcosa di totalmente inaspettato che porterà a sorpresa Florian a cambiare idea sul progetto… Seguici su Instagram.

(Puntate 4034-8, in onda in Germania dal 17 al 24 maggio 2023)