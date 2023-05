Tempesta d’amore: Max si innamora di Imani, ma la rovina! | Puntate tedesche

Un periodo decisamente burrascoso è in arrivo per la vita sentimentale di Max Richter (Stefan Hartmann)! Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore il bel fitness trainer perderà infatti definitivamente la sua fidanzata storica, salvo conoscere poco dopo una donna che gli ruberà il cuore. Anche in questo caso, però, la strada partirà in salita… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Max si innamora di Imani

Grandi cambiamenti sono in arrivo per Max! Come vi abbiamo ampiamente anticipato, nella prossima stagione di Tempesta d’amore il bel fitness trainer verrà lasciato definitivamente da Vanessa (Jeannine Gaspár), che troncherà la loro relazione per iniziarne una con Carolin (Katrin Anne Heß), il suo nuovo grande amore.

Max tenterà di tutto per riconquistare il cuore della sua amata, ma tutto risulterà invano: anche quando scoprirà di essere incinta del suo ex, Vanessa resterà infatti ferma nella sua decisione di rimanere insieme a Carolin, che deciderà addirittura di sposare!

Inutile dire che per il giovane Richter si tratterà di un durissimo colpo, ma il destino ha in programma una sorpresa per lui. Poco dopo aver saputo delle imminenti nozze di Vanessa e Carolin, Max incontrerà infatti una donna di cui si innamorerà a prima vista: Imani Kariki (Belina Mohamed-Ali)!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Max rovina la carriera di Imani

Come vi abbiamo anticipato qualche settimana fa, si tratta di una bellissima ragazza cresciuta in Africa e che è riuscita a studiare grazie ad un progetto di microcrediti di Eleni (Dorothée Neff). Con il sostegno di quest’ultima, Imani ha potuto fondare una startup, per cui sta però ora disperatamente cercando dei finanziamenti.

Sarà proprio questa la ragione che porterà Imani al Fürstenhof. La ragazza intende infatti presentare il proprio progetto a degli investitori, nella speranza di convincerli a finanziare la sua nascente azienda. Purtroppo, però, ha fatto i conti senza Max…

Rimasto stregato da quella affascinante giovane donna, il fitness trainer farà infatti di tutto per vederla, ma ogni incontro finirà con un disastro, tanto che Imani non ne vorrà più sapere di lui. La situazione precipiterà però quando Max causerà un incidente in cui Imani si ferirà ad una spalla, finendo per perdere il suo importantissimo appuntamento con gli investitori.

Furiosa, la Kariki riterrà Richter responsabile della distruzione del suo grande sogno di ottenere investimenti per la propria start-up. Poi, però, scoprirà il vero motivo dietro all'incidente… Riuscirà Max a farsi perdonare? E cosa ne sarà del futuro professionale di Imani?

(Puntate 4044-8, in onda in Germania dal 2 all’8 giugno 2023)