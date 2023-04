Tempesta d’amore: Vanessa e Carolin decidono di sposarsi! E Max… | Puntate tedesche

Sembra aver finalmente raggiunto il suo epilogo il lunghissimo triangolo tra Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár), Max Richter (Stefan Hartmann) e Carolin Lamprech (Katrin Anne Heß). Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore la bella nipote di Alfons (Sepp Schauer) farà infatti la propria scelta… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Vanessa e Carolin tornano insieme

Da quando è arrivata al Furstenhof, la vita sentimentale di Vanessa è stata a dir poco burrascosa: l’amore (non ricambiato) per Robert (Lorenzo Patané), la breve storia con Georg e infine la lunghissima (e complicata) relazione con Max.

Proprio con quest’ultimo la Sonnbichler penserà di aver finalmente trovato il compagno per la vita, tanto da decidere di sposarlo. Poco prima delle nozze, però, accadrà qualcosa di totalmente inaspettato: si innamorerà di un altro… anzi di un’altra!

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, Vanessa perderà infatti la testa per Carolin (la promessa sposa di Michael), con cui inizierà una relazione. Relazione che partirà però in salita: non solo Max sarà determinato a riconquistare la sua ex, ma quest’ultima scoprirà di aspettare un figlio da lui!

Per Vanessa inizierà così un periodo di grande confusione che la porterà a tradire Carolin con Max. Paradossalmente, però, sarà proprio quel tradimento a farle capire che il suo cuore appartiene solo alla Lamprecht e a quel punto sarà lo stesso Max a favorire una riconciliazione tra le due donne.

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Carolin e Vanessa decidono di sposarsi

A quel punto Vanessa e Carolin inizieranno a pianificare il loro futuro insieme. Futuro di cui farà parte anche Max, in quanto padre del bambino che la Sonnbichler porta in grembo! I tre decideranno infatti di formare una famiglia allargata per non far mancare al piccolo l’affetto del genitore biologico.

Una volta risolto il suo caos sentimentale, Vanessa avrà modo di chiudere anche un’altra questione rimasta in sospeso da troppo tempo: il rapporto col padre Günther (Johann Schuler). Inizialmente ostile nei confronti del genitore, la ragazza finirà per decidere di concedergli una seconda chance e si riappacificherà con lui.

Ebbene, sarà proprio grazie a Günther che Vanessa e Carolin inizieranno a pensare all’ipotesi di sposarsi: entusiaste, ciascuna delle due donne organizzerà dunque in gran segreto una romantica proposta di matrimonio per l’altra, ottenendo ovviamente un “sì” come risposta. E così poco dopo le due annunceranno le loro imminenti nozze…

E Max? Benché ormai rassegnato all'idea che Vanessa ami Carolin, il fitness trainer resterà profondamente colpito dalla notizia del matrimonio della sua amata, in quanto segneranno la fine definitiva dei suoi sogni di un futuro con lei. Ciò che il ragazzo però ignora è che il destino ha in serbo per lui una sorpresa davvero inaspettata…

(Puntate 4041-3, in onda in Germania dal 30 maggio al 1° giugno 2023)