Tempesta d’amore: Ariane sola contro tutti… e minaccia Lia! | Puntate italiane

Chi pensava che la battaglia per il cuore di Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) fosse conclusa, si sbaglia di grosso. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) dimostrerà infatti chiaramente di non aver assolutamente rinunciato all’ex fidanzato. E a farne le spese sarà Lia Holle (Deborah Müller)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane sola contro tutti

Si sta sciogliendo come neve al sole il castello di bugie ed intrighi che Ariane ha costruito nella speranza di conquistare Robert e mettere le mani sul Fürstenhof. La scoperta delle bugie della dark lady sulla sua presunta gravidanza e dei crimini passati della donna ha infatti portato Saalfeld a chiudere ogni rapporto con lei. E non sarà l’unico…

Anche Erik (Sven Waasner) – inizialmente manipolato dalla Kalenberg, che non ha esitato a sfruttare i sentimenti del suo ex nei suoi confronti – ha infatti finalmente aperto gli occhi su chi sia davvero quella donna che ha tanto amato.

Ormai sola contro tutti, Ariane sfogherà dunque la sua rabbia contro colui che ai suoi occhi è l’unico vero responsabile della situazione: Christoph (Dieter Bach). E così – sopraffatta da un raptus omicida – la dark lady proverà ad uccidere il suo acerrimo nemico facendogli in testa un pesante vaso da fiori…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane minaccia Lia

Ebbene, fortunatamente l’attentato non avrà a buon fine e l’albergatore se la caverà solo con un brutto spavento. Convinto (a ragione) che dietro il presunto incidente ci sia in realtà la mano di Ariane, Christoph si metterà dunque alla ricerca di prove che possano incastrare la donna. Tutto, però, sarà inutile…

A quel punto la Kalenberg potrà tirare un respiro di sollievo, ma la pace non durerà a lungo: non solo sta per iniziare il processo contro di lei per l’accusa di tentato omicidio nei confronti dell’ex marito Karl (Stephan Käfer), ma Robert non ne vuole più sapere di lei!

E così, quando poco dopo vedrà il suo amato insieme a Lia, la rabbia della dark lady esploderà: folle di gelosia, minaccerà apertamente la povera Lia, assicurandole che Robert non sarà mai suo! Purtroppo per Ariane, però, le sue minacce sortiranno un effetto molto diverso da quello desiderato…