Terra Amara anticipazioni: Ali Rahmet dà un ultimatum a Mujgan!

Come si comporterà Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) appena scoprirà che la “figlioccia” Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova) ha finto di essere incinta pur di tenere il marito Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes)? Nelle puntate italiane di Terra Amara in onda tra qualche mese, il “padrino” prenderà una decisione clamorosa che non troverà il benestare di Yilmaz. Scopriamo insieme di che cosa si tratta…

Terra Amara, news: la falsa gravidanza di Mujgan

La vicenda prenderà definitivamente il via quando Mujgan si troverà ad origliare un dialogo tra Yilmaz e la rivale Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) e finirà per scoprire che l’uomo è disposto ad abbandonare il piccolo Kerem Alì pur di fuggire con l’ex fidanzata. Tale scoperta farà dunque andare in tilt la dottoressa, che fingerà di essere in attesa di un bambino pur di evitare che il consorte lasci Cukurova.

Dato che non avrà rapporti intimi con lei da diversi mesi, Yilmaz accuserà la moglie di averlo tradito e, proprio per questo, crederà ad un pettegolezzo su una possibile liaison tra Mujgan e Fikret (Furkan Palali), il giovane nipote di Ali Rahmet.

In preda alla collera, Yilmaz finirà dunque per puntare una pistola contro Fikret, dando l’impressione di volerlo uccidere per “ripulire” il suo onore, e tale avvenimento costringerà Mujgan ad intervenire per ammettere che la sua gravidanza è soltanto una messinscena!

Terra Amara, trame: Fekeli blocca il trasferimento di Mujgan e Behice a Istanbul

Partendo da questi presupposti, bisognerà quindi fare particolare attenzione a quello che succederà in seguito a questa clamorosa confessione: sempre più convinto del fatto che la moglie non possa prendersi cura di Kerem Alì per la sua evidente instabilità emotiva, Yilmaz caccerà via Mujgan dalla tenuta ed esigerà che anche la zia Behice (Esra Dermancioglu) se ne torni a Istanbul con la parente.

Un ordine, da parte di Yilmaz, derivante dal fatto che l’uomo sarà convinto erroneamente che sia stata proprio Behice a convincere Mujgan a simulare la gravidanza. Nonostante le rimostranze della “zietta”, Akkaya andrà dunque fino in fondo nella sua decisione, obbligando Mujgan e Behice a preparare i bagagli e comunicando loro che non rivedranno mai più Kerem Alì. Tuttavia, proprio mentre staranno per andarsene via, Fekeli bloccherà il trasferimento a Istanbul delle due donne…

Terra Amara, spoiler: Fekeli dà un ultimatum a Mujgan

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che Ali Rahmet chiederà a Mujgan e Behice di restare a Cukurova e le inviterà a stare in una seconda casa di sua proprietà, esortandole a non fare nessuna mossa finché le acque non si saranno calmate e non avrà convinto Yilmaz del fatto che, nonostante tutto, Kerem Alì meriti di avere la madre al suo fianco.

Proprio per questo, Ali Rahmet darà a Mujgan un ultimatum e le dirà che non deve più commettere nessuno sbaglio se non vuole perdere definitivamente la sua fiducia, annunciandole tra le altre cose che, probabilmente, Yilmaz non vorrà più saperne di restare sposato con lei e dovrà concedergli il divorzio.

Il "padrino" spiegherà dunque alla dottoressa di avere bisogno del tempo per convincere Yilmaz a farle vedere Kerem Alì, ma non è affatto detto che riesca nel suo intento…