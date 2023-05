Una volta che avrà compiuto il suo feroce assassinio, con chi se la prenderà la spietata dark lady Behice Hekimoglu (Esra Dermancioglu)? La risposta arriverà nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, ossia quando la donna si sentirà minacciata da una clamorosa scoperta di Gaffur Taskin (Bulent Polat)…

Terra Amara, news: Behice si fa picchiare ma qualcosa va storto…

Partiamo dunque da quello che succederà nel momento in cui Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek), pur senza alcuna prova, accuserà pubblicamente Behice dell’assassinio di Hunkar Yaman (Vahide Percin). Dato il clamore che si verrà a creare, persino Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) inizierà a dubitare dell’innocenza della Hekimoglu e le consiglierà di lasciare per qualche tempo Cukurova, asserendo tra l’altro che la sua presenza lì non sta facendo affatto bene al matrimonio tra la nipote Mujgan (Melike Ipek Yalova) e Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes).

Behice farà dunque finta di dirigersi all’aeroporto per prendere un aereo in direzione di Istanbul, ma una volta che arriverà lì incontrerà un suo complice che, in cambio di denaro, le darà diversi pugni in pieno volto e le sparerà per errore all’altezza del cuore. Partendo da questo presupposto la trama si arricchirà di un grosso colpo di scena…

Terra Amara, trame: Gaffur scopre qualcosa di shock su Behice

Eh sì: circa venti giorni dopo tale avvenimento, quando Behice si sarà ormai ripresa dallo sparo e dalla difficile operazione a cui sarà stata sottoposta, Demir (Murat Unalmis) sarà stanco dei continui buchi nell’acqua da parte della polizia sulla morte della madre Hunkar e, attraverso una conferenza stampa, farà sapere di essere disposto a dare un milione di lire turche a chiunque sarà in grado di scovare l’assassino.

Tra i più interessati ci sarà Gaffur, che si troverà tra le mani delle informazioni scottanti sul conto di Behice quando Demir gli chiederà di portargli il certificato di decesso di Hunkar nell’azienda Yaman. Quando rovisterà tra le cose della matriarca, Gaffur forzerà un cassetto chiuso a chiave e scoverà una copia del fascicolo contro la Hekimoglu dal quale sarà chiaro che è stata lei ad uccidere i suoi due mariti. A quel punto, l’ex capomastro comprenderà subito che è stata Behice ad uccidere Hunkar e andrà in cerca di Saniye (Selin Yeninci) per capire che cosa fare…

Terra Amara, spoiler: Behice ricatta Gaffur

Tuttavia, anche in questo caso, l’imprevisto sarà in agguato: possiamo infatti anticiparvi che, sfortunatamente, Behice sarà all’interno della tenuta Yaman proprio in quei momenti e riuscirà ad agganciare Gaffur prima che parli con Saniye. Visto che noterà subito che l’uomo ha in mano una copia del fascicolo con cui Hunkar ha tentato di ricattarla il giorno in cui l’ha uccisa, Behice passerà subito alle minacce e inviterà Gaffur a stare zitto, asserendo che ha prove evidenti del suo coinvolgimento nell’assassinio di Hatip Tellidere.

Tali parole basteranno per fare entrare Gaffur in panico, con Behice che gli strapperà di mano il sopracitato fascicolo (impedendogli di fatto di accusarla). Insomma, anche stavolta la cattivona della telenovela sembrerà farla franca…