Decisione estrema in arrivo nei futuri episodi della soap turca più vista in Italia. Infatti, nelle prossime puntate di Terra Amara, Demir (Murat Unalmis) deciderà di offrire una cospicua ricompensa a chiunque trovi l’assassino di sua madre Hunkar Yaman (Vahide Percin).

Terra Amara, news: ecco chi ucciderà Hunkar

Come stiamo raccontando ormai da diverso tempo, ad eliminare Hunkar sarà la dark lady Behice Hekimoglu (Esra Dermancioglu), che non esiterà a sferrare due pugnalate alla donna all’altezza del cuore quando minaccerà di denunciarla alle autorità per gli omicidi dei suoi due precedenti mariti. Un assassinio per cui la zia di Mujgan (Melike Ipek Yalova) sembrerà farla franca, nonostante i sospetti di Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) sul suo conto.

Tuttavia, col trascorrere della narrazione, la storia si arricchirà come prevedibile di altri elementi; ciò perché Demir riterrà ad un certo punto che gli inquirenti non stiano facendo abbastanza per scoprire chi ha fatto del male alla madre e penserà bene di forzare gli eventi affinché l’omicida venga fuori ad ogni costo. Non a caso, indirà una conferenza stampa per fare un importante annuncio, che genererà diverse reazioni da parte dei personaggi della telenovela…

Terra Amara, spoiler: Demir offre una ricompensa in denaro a chi scova l’assassinio di Hunkar

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che Demir si dirà disposta a consegnare un milione di lire turche a chiunque, in autonomia, riesca a capire tramite delle indagini private chi possa aver assassinato a sangue freddo la povera Hunkar. Parole che, fin da subito, accenderanno l’interesse dell’ex capomastro Gaffur Taskin (Bulent Polat), ma anche quello di diversi abitanti di Cukurova.

Tale scelta, da parte di Demir, sorprenderà pure Zuleyha, che verrà invitata dal marito a partecipare alla conferenza stampa, nella quale sarà presente anche Sevda Çağlayan (Nazan Kesal), l’ex amante del defunto padre Adnan. Il discorso di Yaman, così come la vicinanza mostrata a Zuleyha, non piacerà però a qualcuno…

Terra Amara, trame: Yilmaz ha dei sospetti su Zuleyha

In tal senso, bisognerà infatti fare attenzione alla reazione di Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) che, una volta ascoltato il discorso di Demir ed il modo in cui Zuleyha è rimasta al suo fianco, avrà come l’impressione che la sua amata si sia avvicinata sentimentalmente al marito grazie alla morte di Hunkar.

Nel corso di un litigio, Yilmaz chiederà dunque apertamente a Zuleyha se intenda fuggire davvero con lui, ricordandole di essere disposto persino a rinunciare al piccolo Kerem Alì pur di restare al suo fianco, insinuando che forse lei non sia del tutto indifferente al fascino di Demir…

Una gelosia che sorprenderà Zuleyha, soprattutto quando Yilmaz le chiederà in malo modo se ha smesso oppure no di avere rapporti intimi con Demir, come lui ha fatto del resto con Mujgan. Un confronto piuttosto aspro che si concluderà quando la Altun deciderà di andare via, ma che darà modo a qualcun altro di ordire l'ennesimo inganno…