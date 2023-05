Terra Amara: Demir annuncerà alla stampa che Adnan è figlio di Yilmaz!

Come deciderà di muoversi Demir Yaman (Murat Unalmis) una volta che la moglie Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) gli farà presente di aver rivelato a Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) che è lui il vero padre di Adnan? Nonostante l’invito di Sevda Çağlayan (Nazan Kesal) a lasciare libera la moglie, l’uomo non vorrà saperne di porre fine al suo matrimonio e, nelle prossime puntate italiane di Terra Amara si renderà protagonista di una clamorosa iniziativa…

Terra Amara, news: l’incidente di Adnan

La storyline arriverà al suo culmine in seguito alla mancata fuga in Germania di Zuleyha e Yilmaz, sventata proprio da Demir. Durante uno scontro acceso, la Altun finirà quindi per rivelare al Yaman che Akkaya sa ormai che Adnan è suo figlio. Ovviamente, Demir si arrabbierà tantissimo per ciò che ha fatto la consorte e, per rimarcare il suo ruolo di padre, organizzerà in fretta e furia la cerimonia di circoncisione di Adnan, puntando sul fatto che ormai ha quattro anni.

Appena scoprirà ciò che starà per accadere, Yilmaz si precipiterà nella tenuta dei Yaman per impedire al nemico di andare avanti e, proprio lì, avverrà la tragedia: Demir lascerà infatti incautamente la sua pistola in camera da letto e Adnan si sparerà accidentalmente un colpo mentre starà giocando con la stessa!

Terra Amara, trame: Zuleyha delusa da Yilmaz e Demir

Anche se il bambino verrà immediatamente soccorso e riuscirà fortunatamente a salvarsi al termine di una difficile operazione, Zuleyha non si schiererà né dalla parte di Yilmaz e né da quella di Demir su quanto accaduto e ce l’avrà con entrambi sostenendo che, con i loro continui scontri, hanno messo seriamente a repentaglio la vita di Adnan.

Non a caso, la Altun manderà a monte un tentativo di rappacificazione, fortemente voluto da Hunkar (Vahide Percin) e Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik), dove saranno presenti anche Mujgan (Melike Ipek Yalova) e Behice (Esra Dermancioglu), sostenendo che per lei è indifferente divorziare o meno da Demir perché ciò che le importa davvero è che i suoi figli non rischino la vita! Parole che, in un certo senso, sembreranno convincere anche Mujgan…

Terra Amara, spoiler: Demir comunica alla stampa che Adnan è figlio di Yilmaz

Nel frattempo, Demir si troverà a dover gestire un altro problema, visto che – dopo il ricovero del piccolo – per tutta Cukurova inizierà a diffondersi la voce che Adnan è figlio di Yilmaz. Per questo, Yaman indirà una conferenza stampa, dove ammetterà tale versione, precisando però che continuerà a comportarsi come un padre per il bambino.

Di fronte alle domande dei giornalisti, Demir darà però una versione distorta della storia, asserendo di essersi innamorato di Zuleyha quando credeva che fosse la sorella di Yilmaz e di averla voluta sposare lo stesso, accettando il bambino che aveva in grembo come se fosse suo anche una volta scoperto il vero legame che la univa ad Akkaya.

Insomma, Yaman eviterà di rivelare tutte le malefatte commesse per legare la Altun a sé, cosa che farà indispettire anche Yilmaz, presente al momento della conferenza: un risvolto della faccenda che innescherà un vero e proprio colpo di testa di Yilmaz… Seguici su Instagram.