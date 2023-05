Terra Amara: Fekeli chiederà (ancora) a Hunkar di sposarlo!

A Terra amara nelle prossime puntate italiane, quando tutte le nubi sembreranno essere definitivamente sparite, Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) e Hunkar Yaman (Vahide Percin) decideranno di dare una nuova possibilità al loro rapporto. Il destino potrebbe non essere però dalla loro parte…

Terra Amara, news: Fekeli e Hunkar si amano ancora!

Questa storyline prenderà il via quando ormai tutta Cukurova avrà la certezza del fatto che il piccolo Adnan è figlio di Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) e non di Demir Yaman (Murat Unalmis). Una rivelazione che avverrà nel bel mezzo di una conferenza stampa organizzata dallo stesso Demir, senza il consenso di Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek), e che genererà la forte reazione di Yilmaz, dato che quest’ultimo preleverà con la forza il bambino per qualche ora.

Poi Yilmaz riporterà il bambino a casa da Zuleyha e così, quando il peggio sembrerà passato, Hunkar e Fekeli avranno modo di incontrarsi nel solito posto segreto e riterranno di dover lottare per il loro amore, che dura da oltre quarant’anni, anche per dare un forte esempio a Demir, Zuleyha, Yilmaz e Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova). Tale incontro si concluderà quindi in maniera romantica…

Terra Amara, spoiler: Fekeli chiede (nuovamente) a Hunkar di sposarlo!

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che Fekeli tirerà fuori dalla tasca un anello di fidanzamento e chiederà nuovamente a Hunkar di diventare sua moglie, dopo il primo tentativo di nozze andato in fumo. Visibilmente emozionata, la signora Yaman accetterà immediatamente la proposta e, il giorno successivo, scriverà una lettera dove spiegherà a Demir le sue ragioni (perché avrà intenzione di diventare subito la moglie di Ali Rahmet).

Una gioia che vivrà anche Fekeli, dato che comunicherà subito a Yilmaz, Mujgan, al nipote Fikret (Fulal Palali) e alla dark lady Behice (Esra Dermancioglu) che presto Hunkar diventerà sua moglie e andrà a vivere nella tenuta. Tali parole, ovviamente, non faranno piacere a Behice, data l’inimicizia con Hunkar. E proprio in tal senso bisognerà fare attenzione al colpo di scena…

Terra Amara, trame: Hunkar scopre qualcosa di compromettente su Behice!

Possiamo infatti anticiparvi che, in quella stessa mattina, Hunkar avrà modo di confrontarsi con il detective privato ingaggiato proprio per investigare su Behice. Attraverso una cartella piena zeppa di informazioni, l’uomo dimostrerà che la Hekimoglu ha assassinato i suoi due ricchissimi mariti, salvo far passare le loro morti come infarti grazie alla complicità del defunto fratello e medico Behzat, ossia il padre di Mujgan.

Una scoperta che spingerà Hunkar ad incontrare Behice per minacciarla e costringerla a lasciare Cukurova, se non vuole finire in prigione per il resto della sua vita per i crimini che ha commesso. Il piano non andrà però come pensato dalla Yaman… Preparate quindi i fazzoletti! Seguici su Instagram.