Terra Amara: Yilmaz “rapirà” Adnan!

Come reagirà Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) nel momento in cui, tramite Demir Yaman (Murat Unalmis), tutti gli abitanti di Cukurova scopriranno che è lui il padre naturale del piccolo Adnan? La risposta arriverà nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, quando il nostro protagonista farà un gesto in grado di indispettire Zuleyha Altun (Hilal Altibilkek)….

Terra Amara, news: la conferenza stampa di Demir

La situazione arriverà ad un punto di svolta quando Adnan si ferirà accidentalmente con la pistola di Demir. A quel punto, dato che sarà stato messo al corrente da Zuleyha del suo ruolo di padre, pure Yilmaz correrà in ospedale disperato per le condizioni del suo piccolino. Questo genererà diversi pettegolezzi, compresa la voce che sia lui il papà di Adnan.

Appena il bimbo si riprenderà, al termine di una difficile operazione, verrà dimesso, Demir sceglierà a quel punto di agire in maniera alquanto singolare per mettere a tacere i rumors: indirà infatti una conferenza stampa durante la quale confermerà che è davvero Yilmaz il padre naturale di Adnan ma, attraverso una serie di menzogne, dirà che non smetterà mai di prendersi cura di lui perché l’ha accettato come se fosse suo fin dal primo minuto.

Tali parole ì, neanche a dirlo, faranno arrabbiare Akkaya, date tutte le macchinazioni portate avanti da Demir per sposarsi con Zuleyha e privarlo del figlio…

Terra Amara, spoiler: Yilmaz “rapisce” Adnan

Occhio perciò al colpo di testa di Yilmaz: approfittando della distrazione generale della conferenza stampa, dove si presenterà e rifiuterà pubblicamente di fare pace con Demir, Akkaya salirà nella camera di Adnan e lo porterà via con sé. A vederlo sarà soltanto Saniye Taşkın (Selin Yeninci) che, su consiglio del marito Gaffur Taşkın (Bülent Polat), sceglierà di tacere con i Yaman poiché temerà di venire licenziata per non avere bloccato il nemico.

Da un lato a rimetterci sarà la povera Gülten (Selin Genç), poiché Demir riterrà erroneamente che sia stata lei ad aiutare Yilmaz col “rapimento” e la manderà via dalla tenuta; dall’altro Zuleyha si dispererà per l’assenza di Adnan e temerà che Yilmaz possa addirittura decidere di non riconsegnarglielo, esattamente come ha fatto il marito diverse volte. In ogni caso, la situazione si risolverà molto più velocemente.

Terra Amara, trame: Zuleyha furiosa con Yilmaz!

Al termine del pomeriggio, Yilmaz riporterà infatti Adnan nella tenuta, precisando a Demir di averlo fatto semplicemente perché non vuole privarlo dell’affetto di Zuleyha. Tuttavia, Akkaya dovrà fare i conti con un imprevisto che non aveva minimamente calcolato, dato che la Altun sarà furiosa con lui per come si è comportato e gli dirà che, da quel momento, può considerare chiusa la loro storia. Un pensiero che Zuleyha ribadirà in più occasioni, tant’è che ricorderà a Yilmaz tutte le volte in cui anche Demir le ha strappato i suoi figli.

Un’azione, quella di Yilmaz, che avrà altre conseguenze: una volta rincasato nella tenuta di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik), Akkaya dovrà gestire l’ira della moglie Mujgan (Melike Ipek Yalova), stanca di essere messa in ridicolo di fronte a tutta Cukurova a causa di Zuleyha e Adnan… Seguici su Instagram.