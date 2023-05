Anche se di fronte alle insinuazioni della dark lady Behice Hekimoglu (Esra Dermancioglu) dimostrerà di essere davvero il nipote di Ali Rahmet (Kerem Alisik), il giovane Fikret Fekeli (Furkan Palali) continuerà ad avere un atteggiamento ambiguo nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Non a caso, si renderà protagonista di uno strano comportamento quando tutti i residenti della tenuta Yaman saranno straziati per l’assassinio di Hunkar (Vahide Percin)…

Terra Amara, news: Fikret “smonta” la teoria di Behice

La faccenda avrà nuovi sviluppi quando Behice accuserà apertamente Fikret di essere un impostore dopo aver ritrovato tra le sue cose due passaporti, uno dei quali con un nome diverso rispetto a quello da sempre dichiarato dal ragazzo. A quel punto, Fikret si farà serio e confesserà allo zio Ali Rahmet di essere arrivato a Cukurova sotto falsa identità perché è dovuto scappare dalla Germania a causa delle attività illecite del suo socio, colpevole di avere firmato degli assegni a vuoto a suo nome.

Non contenta, Behice tirerà così fuori un’altra teoria, rammentando ad Ali Rahmet che Fikret dovrebbe avere sul petto i segni di una bruciatura avvenuta quando era bambino, esattamente come le pettegole Sermin (Sibel Tascioglu) e Füsun (Yeliz Doğramacılar) le hanno raccontato (insinuando invece che l’uomo un giorno si è rifiutato di togliere la maglietta di fronte a lei proprio perché non la ha bruciatura in questione).

Anche questa ipotesi verrà però prontamente smontata da Fikret, dato che si solleverà la maglietta e mostrerà la bruciatura, costringendo Behice a scusarsi.

Terra Amara, trame: Behice uccide Hunkar!

Partendo da questi presupposti, bisognerà quindi fare attenzione a quello che succederà quando Behice ucciderà Hunkar per evitare che possa inchiodarla per gli omicidi dei suoi due mariti (fatti passare per infarto con la complicità del fratello medico Behzat). A dare la notizia della morte della signora Yaman a Fekeli, una volta che Demir (Murat Unalmis) ritroverà il corpo della madre senza vita, sarà proprio Fikret, che avrà così modo di stazionare indisturbato nella grande tenuta della defunta.

Piuttosto che stare vicino allo zio, distrutto dal dolore perché la sera prima aveva chiesto con successo a Hunkar di diventare sua moglie, Fikret approfitterà di un momento di distrazione generale per fare qualcosa di decisamente sospetto…

Terra Amara, spoiler: che cosa nasconde davvero Fikret?

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che Fikret salirà nello studio di Demir e Hunkar e rovisterà tra le loro cose, osservando in continuazione il grande ritratto del defunto Adnan Senior.

I telespettatori dovranno quindi cominciare a chiedersi per quale ragione Fikret sia così interessato alla famiglia Yaman. E in tal senso, ve lo diciamo già da ora, ci sono in arrivo delle grosse sorprese, che forse non piaceranno a Demir… Seguici su Instagram.