Terra Amara: Hunkar e Demir faranno pace!

L’incidente del piccolo Adnan creerà diverse dinamiche nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Una di queste avrà a che fare con il rapporto, decisamente compromesso, tra Hunkar Yaman (Vahide Percin) e il figlio Demir (Murat Unalmis)…

Terra Amara, news: ecco perché Demir e Hunkar litigheranno

Ricapitoliamo dunque in breve che cosa porterà i due parenti ad allontanarsi. Nello specifico tutto partirà quando Demir impedirà per l’ennesima volta alla moglie Zuleyha di vedere i piccoli Adnan e Leyla.

Demir prenderà questa decisione dopo che la donna tenterà di assassinarlo e la madre, nonostante il suo divieto, porterà i bambini a colloquio con la Altun. A quel punto, Demir trasferirà Adnan e Leyla in un luogo segreto, non rivelando nemmeno a Hunkar dove si trovano.

La signora Yaman andrà dunque su tutte le furie appena scoprirà che Demir ha affidato i bimbi alle cure della cantante Sevda Çağlayan (Nazan Kesal), l’amante per la quale il defunto marito Adnan ha messo a repentaglio il loro matrimonio. Visto che si sentirà tradita, Hunkar caccerà dunque Demir di casa, soprattutto quando l’uomo farà sapere agli abitanti di Cukurova che devono rispettare Sevda perché la considera la sua seconda madre. Parole che spingeranno Hunkar a rinnegare il proprio erede…

Occhio però ai successivi passaggi della storia: nonostante tutto il male che le ha fatto, arrivando addirittura a comprare una casa a Cukurova per Sevda, Hunkar tenderà nuovamente una mano al figlio e gli permetterà di ritornare a casa. In questa fase della storia, comunque, Hunkar sarà decisamente dalla parte di Zuleyha, dato che non rivelerà al consanguineo che la moglie ha confessato a Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) che è lui il vero padre di Adnan.

Col trascorrere degli episodi, alla fine Demir scoprirà però l’arcano perché sarà la stessa Zuleyha a rivelarglielo. Questa informazione farà preoccupare Demir e lo spingerà ad organizzare in fretta e furia la festa di circoncisione del piccolino, per rimarcare il suo ruolo di padre. Prima della stessa, però, accadrà una tragedia, dato che Adnan si sparerà accidentalmente un colpo da una pistola lasciata incautamente da Demir in camera da letto…

Terra Amara, spoiler: Demir e Hunkar fanno pace

In quegli attimi di apprensione, dove fortunatamente Adnan si salverà dopo una difficile operazione, Hunkar avrà modo di dimostrare a Demir la sua vicinanza e gli farà presente che non ha mai smesso di volergli bene. Le scuse verranno accolte immediatamente dall’uomo, visto che quella sera stessa farà leggere alla madre una lettera scritta dal padre Adnan in punto di morte nella quale lo invitava a prendersi cura di Sevda nonostante tutto.

Da un lato Demir spiegherà quindi a Hunkar che non ha mai abbandonato Sevda, finendo per affezionarsi a lei, per rispettare le ultime parole del suo papà; dall’altro Hunkar ribadirà a Demir che si è opposta alla richiesta di divorzio di Adnan, che voleva sposare Sevda, solo per proteggere lui. Il dialogo accorato e sincero tra i due personaggi si concluderà con un abbraccio, anche se il Yaman specificherà che, proprio in nome dell’amore, non intende lasciare libera Zuleyha di rifarsi una vita con Yilmaz.

Insomma, la pace tra madre e figlio arriverà, ma per uno dei due i giorni saranno purtroppo contati e la tragedia sarà dietro l'angolo…