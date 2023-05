Terra Amara: Mujgan, imbarazzante confessione a Yilmaz. Ecco quale

La tragedia sfiorata in cui sarà coinvolto il piccolo Adnan costringerà la dottoressa Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova) ad essere completamente sincera col marito Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) e a confessargli di avere scoperto, ormai già da diversi mesi, che il bambino è il frutto del suo amore e di Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek). Tale rivelazione nelle prossime puntate di Terra amara metterà ancora di più in discussione il traballante matrimonio tra i coniugi Akkaya…

Terra Amara, news: Adnan si ferisce con la pistola di Demir

Tutto si innescherà quando Demir organizzerà una cerimonia di circoncisione del piccolo Adnan, puntando sul fatto che ormai ha compiuto quattro anni: una decisione che lui prenderà per rimarcare il suo legittimo ruolo di padre, quando Zuleyha lo metterà al corrente del fatto che ormai Yilmaz sa che il bimbo è suo figlio.

Tra Akkaya e Yaman si genererà dunque un vero e proprio litigio che culminerà quando si sentirà uno sparo provenire dalla camera in cui stava giocando Adnan. Demir scoprirà così con estremo sgomento che il bimbo si è sparato accidentalmente con una sua pistola lasciata incustodita nella stanza. Il dramma si concluderà però nel migliore dei modi, visto che Adnan se la caverà al termine di una difficile operazione, ma che procurerà diverse tensioni…

Terra Amara, trame: Behice dà dei consigli a Mujgan

Ad esempio, Zuleyha se la prenderà sia con Yilmaz e sia con Demir perché crederà che, senza il loro litigio, non avrebbe mai lasciato da solo Adnan in camera e si sarebbe accorta della presenza della pistola al suo interno. Come se non bastasse, nel giro di qualche ora, per tutta Cukurova inizierà a diffondersi la voce che Yilmaz è stato presente in ospedale poiché è lui il vero padre di Adnan. Ciò costringerà Mujgan ad accordarsi con la zia Behice (Esra Dermancioglu) per capire meglio come comportarsi con il marito.

Dato che soltanto qualche ora prima Yilmaz aveva espresso a Mujgan il desiderio di porre fine al loro matrimonio con il divorzio, Behice consiglierà alla nipote di mostrare un atteggiamento mite con il marito, fingendo di avere scoperto quel giorno stesso che è lui il papà di Adnan, per evitare il rischio di perdere i soldi che Akkaya può dare loro se resteranno sposati. Il piano delle due donne andrà però letteralmente in fumo…

Terra Amara, spoiler: Mujgan ammette che che sapeva che Adnan era figlio di Yilmaz

Nel bel mezzo della cena, durante la quale la dottoressa osserverà nei minimi dettagli le istruzioni che le ha dato Behice, la domestica Nazire (Teksin Pircanli) perderà letteralmente la pazienza e, visto che avrà origliato il dialogo tra le due parenti attraverso una porta, inviterà Mujgan a farla finita con le bugie, asserendo che sapeva benissimo che Adnan fosse figlio di Yilmaz.

Di fronte ai rimproveri di Behice, che se la prenderà aspramente con l’inserviente, Mujgan non se la sentirà più di mantenere in piedi la bugia ed ammetterà di avere scoperto tutto quanto quando era ancora incinta, anche se ha preferito non parlarne a Yilmaz per paura che si riavvicinasse a Zuleyha e mandasse in fumo la famiglia costruita con il piccolo Kerem Alì.

L'ammissione di colpa di Mujgan farà arrabbiare tantissimo Yilmaz, ormai sempre più ad un punto di non ritorno con la consorte…