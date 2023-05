La tensione prenderà letteralmente il sopravvenuto nelle puntate italiane di Terra Amara in onda nei mesi più caldi dell’anno e tutto verrà innescato dalle azioni della dark lady Behice Hekimoglu (Esra Dermancioglu). Appena la zia sarà in fin di vita dopo uno sparo subìto, la dottoressa Mujgan (Melike Ipek Yalova) minaccerà infatti di denunciare la rivale Zuleyha Altun (Hilal Alntibilek) per un motivo ben preciso…

Terra Amara, news: ecco perché Behice sarà in fin di vita

La storia avrà il suo inizio nel momento in cui Zuleyha avrà il giusto sentore che sia stata proprio Behice ad assassinare la suocera Hunkar Yaman (Vahide Percin), ragione per la quale non avrà nessun timore ad accusarla pubblicamente (anche se non avrà nemmeno una prova a riguardo). A quel punto, persino Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) inizierà ad avere dei sospetti sul conto della zietta e la inviterà a lasciare Cukurova asserendo che la sua presenza non fa bene al difficile matrimonio tra Mujgan e Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes).

A quel punto, Behice si mostrerà offesa da tali insinuazioni e, dopo aver preparato le valigie, fingerà di voler partire. Tuttavia le sue intenzioni saranno altre, visto che pagherà un complice affinché le sferri dei pugni in pieno volto e le spari all’altezza di una spalla nel disperato tentativo di restare nella cittadina da “martire”. Tale proposito però non andrà a buon fine, dato che un cane si avventerà sull’uomo proprio mentre farà partire un colpo, che colpirà per errore la Hekimoglu quasi all’altezza del cuore…

Terra Amara, spoiler: Mujgan intende denunciare Zuleyha

Non appena verrà ritrovata da Fikret Fekeli (Furkan Palali), Behice verrà sottoposta ad una difficile operazione, dalla quale uscirà sulla strada della guarigione. In ogni caso, Mujgan non potrà fare a meno di serbare rancore verso Zuleyha quando un’infermiera le farà presente che, molto probabilmente, qualcuno ha attentato alla vita della zia perché la Altun l’ha accusata pubblicamente dell’omicidio dell’amatissima Hunkar.

Ciò basterà quindi ad accendere l’astio di Mujgan, che si presenterà alla villa dei Yaman per dire a Zuleyha che intende denunciarla per “istigazione all’omicidio” ai danni di Behice.

Terra Amara, trame: Demir scopre qualcosa su Mujgan

A prendere le difese di Zuleyha penserà però Demir (Murat Unalmis), che caccerà Mujgan dalla tenuta. In ogni caso, pochi attimi dopo, Yaman salirà nel suo ufficio e scoprirà con estremo sgomento che, approfittando dei funerali di Hunkar, qualcuno si è introdotto lì per rubare il foglio con cui Yilmaz accusa Mujgan dello sparo inferto a Zuleyha diversi mesi prima.

Convinto dunque che la dottoressa sia passata alle minacce perché sapeva di questo particolare, Demir rigetterà i sospetti sulla cugina Sermin (Sibel Tascioglu), l’unica a suo dire che avrebbe potuto introdursi nell’ufficio, ma in un successivo dialogo la donna riuscirà a convincerlo della sua innocenza. Ed effettivamente, forse per la prima volta nella sua vita, Sermin sarà sincera, visto che il responsabile sarà Fikret, in cerca di misteriose notizie sul conto della famiglia Yaman… Seguici su Instagram.