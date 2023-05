Terra Amara: Sevda e Demir si riconcilieranno!

Come reagirà Demir Yaman (Murat Unalmis) nel momento in cui Sevda Çağlayan (Nazan Kesal), l’ex amante del padre Adnan, riuscirà a dimostrare la sua innocenza nell’omicidio della madre Hunkar (Vahide Percin)? La risposta arriverà nelle puntate italiane di Terra Amara in onda tra qualche mese, ossia quando Demir dovrà fare un passo importante per farsi perdonare dalla donna…

Terra Amara, news: ecco chi ha davvero ucciso Hunkar

Come sapete, ad uccidere Hunkar sarà la spietata dark lady Behice Hekimoglu (Esra Dermancioglu). Quest’ultima non esiterà infatti a sferrare due pugnalate alla nemica all’altezza del cuore per impedirle di denunciarla alla autorità per gli omicidi dei suoi due mariti. Tuttavia, dopo che avrà compiuto il suo ennesimo delitto, la zia di Mujgan (Melike Ipek Yalova) deciderà di fare ricadere la colpa su Sevda, puntando sull’inimicizia che aveva con la defunta signora Yaman.

In pratica, Behice si introdurrà a casa di Sevda e nasconderà lì alcuni gioielli che Hunkar aveva indosso quando l’ha uccisa. La polizia non potrà quindi fare altro che procedere con l’arresto di Sevda appena gli stessi verranno ritrovati tra le sue cose, con Demir che – a differenza della moglie Zuleyha (Hilal Altinbilek) – avrà dei dubbi sulla reale innocenza della donna che ha sempre considerato come una “seconda madre”.

Terra Amara, trame: Sevda dimostra la sua innocenza

Occhio quindi a quello che succederà in seguito: nella prima fase del processo, Sevda riuscirà a dimostrare che si trovava in casa negli istanti in cui Hunkar è stata assassinata, motivo per il quale il giudice non procederà con il suo arresto e le consentirà di tornare a vagare, come persona libera, a Cukurova.

Date le prove portate in aula da Sevda, compresa quella del fattorino che è stato in casa della donna per ben due volte mentre Hunkar veniva brutalmente assassinata, Demir si sentirà in colpa per avere dubitato della matrigna e cercherà di chiederle perdono.

Sevda sarà però fortemente delusa dall’atteggiamento di Demir e, oltre a non perdonarlo, preparerà le valigie con l’intenzione di lasciare il paese. Qui accadrà però l’imprevisto…

Terra Amara, spoiler: Demir e Sevda si riconciliano

Eh sì: alcuni uomini malintenzionati si dirigeranno infatti a casa di Sevda, con l’intento di fargliela pagare perché la riterranno responsabile della morte di Hunkar, a differenza di quanto avrà deciso invece il giudice. A fermare la situazione di potenziale pericolo penserà quindi Zuleyha, che inviterà gli uomini presenti a farsi un esame di coscienza, puntando sul fatto che anche loro, pur essendo sposati, illudono diverse amanti e le loro moglie (proprio come ha fatto, in passato, Adnan con Sevda e Hunkar).

Grazie a tale parole, Zuleyha convincerà i brutti ceffi ad andarsene e porterà Sevda nella tenuta Yaman, dove la donna avrà l'occasione di riconciliarsi, con un abbraccio commovente, con Demir. Ma la decisione di ospitare Sevda finché le acque non si saranno calmate non piacerà affatto a Saniye (Selin Yeninci), che considererà l'iniziativa di Zuleyha un vero e proprio affronto alla memoria di Hunkar…