Terra Amara: Zuleyha chiederà a Yilmaz di annullare la loro fuga! Ecco perché

Quando il suo proposito di fuga con Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) andrà in fumo, Zuleyha Altun (Hilal Altibulek) non sembrerà più tanto convinta del suo piano. Non a caso, nelle future puntate italiane di Terra Amara, la donna farà al suo amato una controproposta, che non mancherà di generare diverse reazioni…

Terra Amara, news: ecco perché Zuleyha e Yilmaz non riusciranno a fuggire

Già sapete che Yilmaz progetterà di scappare con Zuleyha appena quest’ultima gli confesserà che è lui e non Demir Yaman (Murat Unalmis) il padre del piccolo Adnan. A quel punto, dato che la moglie Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova) avrà mostrato dei forti segnali di squilibrio mentale, Akkaya non troverà più nessuna ragione per salvare il suo matrimonio e vorrà scappare in Germania con la Altun.

Ovviamente, la fuga includerà anche Leyla, la figlia che Zuleyha ha avuto da Demir, e Kerem Alì, l’erede avuto da Akkaya dalla dottoressa. Tuttavia, nel giorno prescelto per l’inizio della loro nuova vita insieme, i due innamorati verranno bloccati da Demir, messo al corrente dalla cugina Sermin (Sibel Tascioglu) di quanto stava per succedere. Da lì si andrà quindi a generare un vero e proprio caos…

Terra Amara, trame: Hunkar in pericolo!

Eh sì: visto che Hunkar (Vahide Percin) era a conoscenza dei loro progetti, Zuleyha e Yilmaz crederanno di essere stati traditi proprio da lei poiché riterranno possibile che la donna abbia finto di assecondarli soltanto per tendere loro l’ennesimo tranello e riavvicinarsi a Demir, con il quale avrà litigato.

Da un lato Yilmaz tenterà dunque di bruciare viva Hunkar, che si dichiarerà completamente innocente; dall’altro anche Zuleyha se la prenderà con la suocera, che minaccerà con un coltello, salvo poi ritornare sui suoi passi appena scoprirà da Sevda (Nazan Kesal) che la fuga romantica con Akkaya è saltata a causa di Sermin. Una consapevolezza che porterà la Altun a fare una profonda riflessione…

Terra Amara, spoiler: Zuleyha chiede a Yilmaz di annullare la fuga; ecco perché

Ripensando a tutte le volte in cui è stata male quando Demir le portava via Adnan e Leyla pur di ferirla, Zuleyha non potrà fare a meno di entrare in empatia con Mujgan e, nonostante i numerosi sbagli commessi dalla nemica, non riterrà giusto portarle via Kerem Alì procurandole la stessa sofferenza che lei ha patito per tanto tempo.

Non a caso, nel corso di un dialogo accorato, Zuleyha chiederà a Yilmaz di mettere uno stop al loro piano di fuga, spronandolo a trovare un’altra soluzione che non costringa loro a strappare Kerem Alì dalle braccia della madre. Anche se non sarà pienamente convinto, Akkaya prometterà quindi alla Altun che divorzierà presto da Mujgan, precisando che è stata la donna a chiederglielo per primo.

Una volta che il suo matrimonio sarà finito, insieme a quello di Zuleyha che auspicherà di fare lo stesso, Yilmaz spererà quindi in una pacifica convivenza a Cukurova con Mujgan, Demir e il bene dei bambini… Ma le cose andranno esattamente così?