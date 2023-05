Terra Amara: pericolo per Hunkar, Yilmaz vuole bruciarla viva e Zuleyha è pronta a pugnalarla!

Doppio rischio per Hunkar Yaman (Vahide Percin) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Nel giro di qualche ora, la matriarca della telenovela rischierà infatti di essere uccisa sia da Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) e sia dalla nuora Zuleyha Altun (Hilal Altibilek). Alla base di tutto ciò ci sarà un vero e proprio fraintendimento…

Terra Amara, news: Zuleyha e Yilmaz non riescono a fuggire

La faccenda partirà nel momento in cui Demir Yaman (Murat Unalmis) bloccherà la fuga verso la Germania di Zuleyha e Yilmaz. Inconsapevoli del fatto che a rivelare tutto quanto all’imprenditore è stata la pettegola Şermin (Sibel Tascioglu), i due “piccioncini” riterranno che ad averli traditi sia stata proprio Hunkar.

Un pensiero derivante dal fatto che, soltanto qualche giorno prima, la Yaman si era detta disposta ad aiutarli con la loro fuga, in primis a causa del suo rapporto ormai interrotto con Demir ma anche per redimersi per tutte le atroci azioni commesse ai danni di Zuleyha e Yilmaz. La “redenzione” di Hunkar sarà incentivata anche da Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik), con il quale la donna starà nuovamente progettando di sposarsi.

Terra Amara, spoiler: Yilmaz cerca di bruciare viva Hunkar!

Nel momento in cui Zuleyha non si presenterà all’appuntamento per dare inizio alla loro fuga, Yilmaz riporterà immediatamente a casa il piccolo Kerem Alì, che intendeva portare con sé per strapparlo dalle cure della “pazza” moglie Mujgan (Melike Ipek Yalova), ed andrà a cercare Hunkar, ritenendo erroneamente che sia stata lei a fare la spia a Demir.

Una volta che l’avrà rintracciata nella tenuta dei Yaman, Yilmaz costringerà Hunkar a salire sulla sua macchina, minacciandola con una pistola, e la porterà nei pressi di un capanno abbandonato, dove la donna continuerà a ribadire la sua innocenza. Tali parole non convinceranno però Yilmaz, che darà fuoco alla struttura e lascerà la “nemica” all’interno mentre le fiamme diventeranno sempre più intense. Alla fine, Akkaya non riuscirà però ad andare fino in fondo col suo proposito, visto che libererà Hunkar, con buona pace di Fekeli, che arriverà sul posto messo in guardia da Gulten (Selin Genc).

Terra Amara, trame: Zuleyha vuole pugnalare Hunkar!

I problemi per Hunkar non saranno però finiti. Qualche ora dopo essere rincasata, a prendersela con lei ci penserà pure Zuleyha, che farà irruzione nel salone della tenuta e minaccerà di uccidere la Yaman con un coltello per aver spifferato a Demir ciò che stava per fare con Yilmaz. La tensione prenderà dunque il sopravvento, ma a salvare la signora sarà una persona inaspettata.

A bloccare la discussione tra le donne sarà infatti Sevda (Nazan Kesal), che metterà Zuleyha al corrente del fatto che è stata Şermin a parlare con Demir della sua imminente fuga, scagionando di fatto la nemica Hunkar da ogni tipo di accusa. Alla Altun non resterà dunque altro da fare che chiedere perdono alla suocera per non avere creduto in lei e abbracciarla disperata e in lacrime.

Hunkar perdonerà la nuora, dopodiché Yilmaz ascolterà la versione di Zuleyha su quanto accaduto e cercherà di verificare se sia davvero Şermin la colpevole. Una teoria, questa, di cui la Altun sarà abbastanza certa, dato che Sevda non aveva nessun motivo per salvare Hunkar, data la loro inimicizia di oltre vent'anni…