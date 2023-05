Per uno strano scherzo del destino, la falsa gravidanza inscenata da Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova) finirà per avvicinare ancora di più Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) e Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek). Non a caso quest’ultima, nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, non avrà timore nel ribadire al marito Demir Yaman (Murat Unalmis) che è Yilmaz l’uomo con cui vuole stare…

Terra Amara, news: il grande imbroglio di Mujgan

Come prima cosa, chiariamo che Mujgan fingerà di essere rimasta incinta nel momento in cui, origliando un dialogo, scoprirà con sgomento che Yilmaz è disposto ad abbandonare persino il piccolo Kerem Alì pur di fuggire lontano da Cukurova con la sua amata Zuleyha.

Con la falsa gravidanza, la dottoressa Hekimoglu solleverà però un vero e proprio vespaio, visto che Yilmaz ribadirà in più occasioni che il figlio che porta in grembo non può essere il suo perché non hanno avuto rapporti intimi da mesi e finirà per credere ad una voce che si spargerà per il paese, ossia che la moglie abbia iniziato una relazione extraconiugale con Fikret Fekeli (Furkan Palali), il nipote del padrino Ali Rahmet (Kerem Alisik). A quel punto, quando Yilmaz sembrerà sul punto di voler uccidere Fikret per ripulire il suo onore, Mujgan sarà costretta a dire la verità, ossia che non è incinta.

Terra Amara, trame: Yilmaz e Zuleyha, ancora disposti a fuggire

Occhio dunque a quello che succederà in seguito alla clamorosa rivelazione: in primis, dato che Zuleyha se l’era presa con lui per i presunti rapporti intimi con Mujgan (perché, soltanto il giorno prima, aveva insinuato in malo modo che anche lei continuasse ad andare a letto con Demir), Yilmaz costringerà la moglie a seguirlo a casa della Altun per chiarire come la storia della gravidanza fosse soltanto una messinscena per allontanarli.

Una confessione che avverrà sotto lo sguardo attonito di Demir, che inviterà Yilmaz ad andarsene se non vuole avere delle spiacevoli conseguenze. Tuttavia, Akkaya non vorrà più saperne di rinunciare all’amore di Zuleyha, la quale sarà del suo stesso parere e gli prometterà che molto presto potranno fuggire insieme a Adnan, il figlio che hanno in comune, ma anche con Leyla e Kerem Alì.

Insomma, la fuga dei due protagonisti sembrerà davvero vicina e Zuleyha farà sentire la propria voce a Demir…

Terra Amara, spoiler: Zuleyha conferma a Demir che sta vedendo Yilmaz di nascosto!

Possiamo infatti anticiparvi che una sera Demir si accorgerà dell’assenza di Zuleyha nella tenuta e, visto che troverà le luci accese, sfonderà la porta della casa che Yilmaz ha comprato da Sermin (Sibel Tascioglu), convinto di trovare lì la consorte in compagnia dell’amante. Yaman andrà incontro però ad una sonora figuraccia, dato che ci saranno Gulten (Selin Genc) e Çetin (Aras Senol), che staranno visionando il posto perché Yilmaz avrà dato loro il permesso di viverci una volta che si saranno sposati.

In ogni caso, non appena rimetterà piede a casa, Zuleyha si beccherà una vera e propria ramanzina da Demir, preoccupato per la sua improvvisa sparizione. Una circostanza che porterà la donna ad ammettere che i suoi sospetti erano fondati, visto che ha incontrato di nascosto, come tante altre volte, Yilmaz, l’uomo che non ha mai smesso di amare.

Grazie ai consigli di Sevda Çağlayan (Nazan Kesal), seppur visibilmente deluso, Demir non perderà il controllo e lascerà a metà la discussione, sostenendo che fosse soltanto preoccupato per lei e che non intendeva accusarla di nulla. Ma sarà abbastanza chiaro che Yaman starà soffrendo perché convinto, ormai, di avere perso per sempre Zuleyha…