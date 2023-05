Per un amore che proprio non si riesce a rimettere in piedi, forse (e sottolineiamo forse) un altro è alle porte. O sarà un semplice interesse passeggero? Comunque sia, tira aria di novità sentimentali a Un posto al sole: vediamo di cosa si tratta…

Poco tempo fa, in tempi peraltro non sospetti, vi avevamo anticipato che per Manuela (Gina Amarante) sarebbe arrivato un potenziale nuovo uomo, aggiungendo che si trattava di un personaggio già passato per le vie di Upas ma mai finora approfondito più di tanto.

Viste le nuove anticipazioni ufficiali, ora è chiaro a tutti che il ruolo in questione è quello di Costabile Altieri (Antonio Fiore), uno dei fratelli di Speranza (Maria Sole Di Maio). Finora al centro della scena è stato soprattutto l’altro consanguineo, Castrese (Peppe Romano), che abbiamo visto in azione nelle trame riguardanti Sasà (Cosimo Alberti); ora evidentemente conosceremo meglio Costabile, ma riuscirà l’uomo a rapire il cuore della Cirillo?

Al momento, quel che si sa è che Manuela uscirà da un nuovo momento deludente con Niko (Luca Turco) e che sul suo cammino incrocerà Costabile, pronto a interessarsi a lei. Ma anche la nostra protagonista sarà disposta ad approfondire la conoscenza con il giovane uomo? Inizialmente non molto, ma gli spoiler avvisano che il destino ci metterà lo zampino. Staremo dunque a vedere…