Un posto al sole, anticipazioni dal 15 al 19 maggio 2023

A Un posto al sole vedremo per la prima volta una seria minaccia ai subdoli progetti di Lara. Intanto la famiglia Boschi si prepara alla trasferta in Sicilia… Vediamo quindi cosa succederà a Upas dal 15 al 19 maggio 2023:

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 15 a venerdì 19 maggio 2023

È il giorno in cui verrà formalizzata la vendita del garage e, per Franco, è un momento reso ancor più difficile dalla distanza che si è venuta a creare con Angela. Bianca, intanto, si confida, finalmente con la madre. Dopo il bacio con Roberto, Lara acquista sempre più fiducia sulla possibilità di potersi “riprendere” Ferri che appare sempre più intollerante riguardo all’improvvisa partenza di Marina. Nonostante le migliori intenzioni iniziali, Mariella finisce per litigare nuovamente con Cerruti.

Mentre Angela e Franco si ritrovano più uniti che mai, tanto da pensare di lanciarsi in una nuova avventura lavorativa fuori Napoli, Giulia finisce suo malgrado nel mirino del clan di Eduardo. Guido e Castrese fanno il possibile per salvare l’amicizia tra Mariella e Cerruti, ma lo strappo tra i due sembra ormai troppo grande per porvi rimedio.

Trame Un posto al sole: qualcuno minaccia il piano della Martinelli

Proprio mentre Lara si gusta il progressivo inserimento di Tommaso nella grande famiglia allargata di Ferri, una donna misteriosa potrebbe svelare il suo inganno. Già sotto stress per l’intimidazione subita da Eduardo, Giulia viene informata della decisione di Angela e Franco di partire per la Sicilia.

La felice interazione tra Cristina e il piccolo Tommaso conforta Roberto che, anche a causa della perdurante distanza di Marina, prenderà una decisione istintiva ed imprevedibile che riguarda Lara. Dopo averne informato Giulia, Angela e Franco hanno ufficialmente deciso di partire per la Sicilia con Bianca. Non rimane che affrontare la questione più delicata: mettere al corrente Renato. Ornella ha un’idea per consentire a Raffaele di non avere più il fiato sul collo di Otello. Funzionerà?

Marina sembra voler mantenere le distanze da Roberto, e lui troverà rifugio in Lara e nella scoperta delle gioie della paternità. Ma il compiacimento della donna per essere riuscita a riconquistare un posto più saldo nella vita di Ferri verrà spento da una telefonata che potrebbe compromettere tutti i suoi piani. Speranza è sempre più presa dallo studio al punto da trascurare Samuel, Micaela saprà premere sui giusti tasti per suscitare il suo interesse e, nonostante Mariella cerchi di mettere sull'avviso la nipote, i guai non tarderanno ad arrivare.