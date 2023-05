Dopo le ultime e cocenti delusioni, è da un po’ che Un posto al sole non concentra l’attenzione sulle vicende sentimentali di Manuela Cirillo (Gina Amarante). Prestissimo, però, si tornerà a parlare di lei…

La nostra Manuela, infatti, continua ad avere la sua perdurante cotta per Niko (Luca Turco), che però – dopo la morte di Susanna – non ha più voluto interessarsi a nessuna ragazza – almeno per ora – e men che meno a lei. Di conseguenza, ogni volta che la Cirillo ha tentato di riavvicinarsi al suo amore storico, ne è uscita malconcia. E se fosse arrivato il momento di dire basta?

C’è da dire che prossimamente a Upas assisteremo all’ennesima illusione d’amore di Manuela nei confronti del bel Poggi, ma anche stavolta la cosa si concluderà con un nulla di fatto. Ovviamente la nostra protagonista ci resterà male come è già successo in passato, ma stavolta il destino potrebbe avere in serbo una novità per lei…

Eh sì: un personaggio che già conosciamo (ma che finora non è mai stato messo in evidenza) comincerà a interessarsi a Manuela. Pare che lei inizialmente non vorrà saperne più di tanto, ma poi le cose cambieranno? Insomma: la gemella continuerà a vivere nell’eterna attesa che Niko “rinsavisca”… o questo nuovo pretendente ha qualche possibilità? Seguici su Instagram.