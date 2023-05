Un posto al sole: Franco, Angela e Bianca se ne vanno in Sicilia?

A Un posto al sole, proprio in questo periodo stiamo assistendo a una nuova crisi tra Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo), da sempre personaggi di punta della soap partenopea di Rai 3.

I problemi tra i due sono sorti anche in corrispondenza di una “doccia fredda” subìta da Franco quando ha appreso della possibilità di perdere il suo lavoro: il garage, infatti, pare prossimo alla chiusura (e in effetti così sarà, ne avremo presto la conferma nella narrazione degli episodi).

Per Boschi sarà un momento triste, di cui l’uomo risentirà anche perché le discussioni con la sua compagna di vita sono nel frattempo aumentate a dismisura. Ci sarà per la coppia d’oro di Upas una possibilità di recuperare l’armonia perduta?

A sorpresa, l’occasione potrebbe essere fornita dalla nuova proposta lavorativa ricevuta da Angela e che ancora una volta vede la necessità di una trasferta in Sicilia per qualche tempo. La donna inizialmente aveva preferito declinare l’offerta per non creare altre questioni in famiglia, ma – ve lo anticipiamo – con tutta probabilità la partita non è chiusa…

Alla fine, infatti, sembra proprio che Angela accetterà il lavoro e che i dissapori con Franco si chiariranno, tanto che lui accompagnerà la moglie durante la sua nuova esperienza. E da quel che si è capito, anche Bianca (Sofia Piccirillo) andrà con loro.

Se tanto ci dà tanto, si prospetta dunque una pausa per i tre personaggi: pausa che, come sempre sottolineiamo in questi casi, non è assolutamente un'uscita di scena.