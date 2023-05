Uomini e donne: Armando, per lui una bella novità

Armando Incarnato di nuovo sotto le luci dei riflettori nelle prossime puntate di Uomini e Donne. Il cavaliere partenopeo sarà infatti protagonista a centro studio, dove aggiornerà il pubblico e gli opinionisti riguardo la conoscenza di una nuova dama del parterre femminile, con la quale, almeno per il momento, non sono sorti ancora problemi o incomprensioni.

Una frequentazione tutto sommato proficua come si evincerà anche dal racconto della ragazza, la quale oltre a confermare le parole dell’Incarnato, lo ringrazierà per i bei momenti fin qui trascorsi insieme.

Non mancherà in ogni caso un piccolo battibecco tra il corteggiatore campano e Gianni Sperti, con quest’ultimo che cercherà in più di un’occasione lo scontro con il napoletano (il quale eviterà di esasperare gli animi come già successo nelle scorse settimane). Per scoprire ulteriori dettagli, appuntamento con il dating show condotto da Maria De Filippi dal lunedì al venerdì dalle 14.45 su Canale 5. Seguici su Instagram.