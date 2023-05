Uomini e donne: Gemma, nuovo cavaliere e nuova delusione

Prossimamente a Uomini e Donne, la storica dama del trono over Gemma Galgani sarà impegnata nella conoscenza di un nuovo cavaliere che tenterà di farle dimenticare le delusioni patite nelle ultime settimane. Il nobile proposito non riuscirà però a essere portato a termine, dato che la donna chiuderà anzitempo la frequentazione deludendo pubblico e opinionisti.

Restando sempre al trono over, fari puntati anche sul corteggiatore Claudio, il quale, come vedremo, apparirà molto interessato a Carla. Tra i due scopriremo essere nata una fugace storia, celermente naufragata a causa di una grave scortesia compiuta da lui. A quanto sembra, infatti, Claudio – oltre a raccontare bugie durante le uscite con la dama – verrà altresì accusato di rifiutarsi puntualmente di pagare il conto, un comportamento che non sarà affatto gradito da Carla.

Il cavaliere però non ci metterà tanto tempo a dimenticarla, visto che subito si dichiarerà a Gabriella, alla quale manifesterà le sue intenzioni sentimentali. Questo e altro nelle prossime puntate di Uomini e Donne, in onda su Canale 5 a partire dalle 14.45.