Uomini e donne: per Riccardo nuova delusione | Anticipazioni trono over

Questo pomeriggio andrà in onda un nuovo appuntamento con Uomini e Donne. Scopriamo insieme cosa accadrà. Riccardo Guarnieri, reduce da diverse conoscenze naufragate ben prima di cominciare, si troverà a vivere una nuova cocente delusione sentimentale con la dama insieme alla quale, da qualche tempo, aveva provato a imbastire una frequentazione.

Le cose però si metteranno subito male dato che il Guarnieri, durante la prima cena insieme, litigherà aspramente con la donna, che anche a centro studio avrà da ridire sul comportamento del nostro Riccardo. Neanche a dirlo, i due decideranno di chiudere anzitempo il rapporto, lasciando l’intero studio con l’amaro in bocca.

Novità anche per Carla e Gabriella, fino a qualche puntata fa in lotta per conquistare il cuore di Elio e adesso contese da diversi corteggiatori del parterre e non solo, visto che per le due donne si faranno vivi due pretendenti che le dame però sceglieranno di mandare a casa.

Infine, si profila un altro litigio all'orizzonte tra Gemma ed Elio, il quale verrà accusato dalla donna di utilizzare sui propri profili social immagini di Gianni Sperti e Tina Cipollari. Tali parole non lasceranno indifferenti i due opinionisti, i quali cercheranno di saperne di più andandosi a scontrare anche con Gemma.