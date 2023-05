Uomini e donne: presto le scelte dei tronisti

Prossimamente a Uomini e Donne si scioglieranno molti dubbi che hanno appassionato i telespettatori nel corso di questa edizione. Come vedremo, Luca Daffrè e Nicole Santinelli saranno chiamati a fare la scelta a pochi mesi di distanza dall’inizio del loro percorso nel salotto di Canale 5. Un’avventura, quella dei due tronisti, volta dunque al termine, ma che in ogni caso intende continuare a regalare colpi di scena fino alla fine.

Occhio anche al trono over e, in particolare, a Gemma Galgani, in questi mesi protagonista assoluta delle vicende della trasmissione e che anche in futuro promette di essere al centro delle peripezie del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi.

Infine, scopriremo se Armando Incarnato lascerà la trasmissione in compagnia di una donna o se la sua permanenza è destinata a continuare anche nella prossima edizione, come già fatto intendere dal parrucchiere partenopeo nel caso non avesse trovato alcuna dama di suo gradimento. Questo e altro nelle ultime puntate di Uomini e Donne, in onda sulla rete ammiraglia Mediaset dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45.