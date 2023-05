Uomini e donne: ultimo appuntamento con il trono over!

Ultimo appuntamento con il trono over questo pomeriggio a Uomini e Donne, che si prepara a salutare i suoi telespettatori con una puntata scoppiettante. Protagonista sarà ancora una volta il cavaliere Elio Servo, che litigherà aspramente con Tina Cipollari, che, per dispetto, mangerà davanti a lui un panino con la ricotta, alimento al quale Elio è intollerante. Un affronto bello e buono che manderà su tutte le furie il corteggiatore, il quale non risparmierà neanche Armando Incarnato, espostosi a favore dell’opinionista.

La cieca furia di Elio colpirà anche la sua ex fiamma Gemma Galgani, che dall’uomo si vedrà accusata di avere problemi di alcolismo, illazione alla quale la dama piemontese risponderà per le rime, minacciando addirittura di lanciare una scarpa al Servo, che, dal suo canto, diffiderà la donna dal farlo.

Placatasi la situazione, arriverà il momento dei saluti, con Tina Cipollari che, oltre a confermare la sua presenza anche nell’edizione ventura, saluterà tutto il parterre over a eccezione di Elio. Domani invece, è previsto il gran finale con l’attesissima scelta di Nicole Santinelli, sempre su Canale 5 a partire dalle 14.45.