Uomini e donne: ultimo appuntamento con la scelta di Nicole Santinelli

Ultimo appuntamento stagionale questo pomeriggio a partire dalle 14.45 con Uomini e Donne. Nell’appuntamento odierno, oltre ai saluti di Tina Cipollari al pubblico a casa e alle dame e ai cavalieri del trono over, assisteremo all’attesissima scelta di Nicole Santinelli.

La tronista, sbarcata in trasmissione subito dopo Natale con l’intenzione di trovare la sua anima gemella, deciderà di uscire in compagnia di Carlo Alberto Mancini, ribaltando i pronostici della vigilia che la vedevano scegliere il corteggiatore Andrea Foriglio.

Proprio quest’ultimo verrà duramente rimproverato da Gianni Sperti a causa della reazione quasi impassibile di fronte alle parole della donna, che gli aveva fatto intendere di non essere la scelta. Il Foriglio sarà dunque accusato da più parti di non essere mai stato davvero interessato alla tronista e di aver partecipato al dating show di Canale 5 soltanto per ottenere visibilità.

In ogni caso, questo non guasterà la festa di Carlo e Nicole, i quali si lasceranno andare a tenere effusioni di fronte a un pubblico in visibilio. Si conclude così la ventisettesima edizione di Uomini e Donne, che vi aspetta a partire dal prossimo settembre per nuove entusiasmanti puntate!