Vanina Guarrasi, nuova fiction di Canale 5. In corso le riprese, quando esce

Sono in corso le riprese di Vanina Guarrasi, nuova fiction mediaset tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia, che vede protagonisti due attori molti amati: Giusy Buscemi e Giorgio Marchesi. Se volete saperne di più, proseguite nella lettura!

Vanina Guarrasi (Buscemi), dopo anni di brillante carriera all’antimafia di Palermo, arriva a Catania per intraprendere una nuova avventura professionale come vicequestore della Squadra Mobile. Bella e determinata, la donna – oltre alla risoluzione di complicati casi di omicidio – deve fare i conti anche con un doloroso passato legato alla morte del padre, poliziotto ucciso dalla mafia, e alla relazione con Paolo (Giorgio Marchesi), magistrato operativo anche lui nell’antimafia. Convinta di essersi lasciata alle spalle questo nuovo amore, Vanina scoprirà che si tratta invece di un legame ancora capace di stravolgerle la vita….

Nel cast diretto da Davide Marengo e capitanato da Giusy Buscemi e Giorgio Marchesi (entrambi in onda su Rai 1 con la settima stagione di Un Passo Dal Cielo, e lui anche con le repliche de La Sposa), ci sono pure Claudio Castrogiovanni, Orlando Cinque, Corrado Fortuna, Dajana Roncione, Giulio Della Monica, Danilo Arena, Paola Giannini ed Alessandro Lui.

Vanina Guarrasi è una coproduzione di Fiction Mediaset e Palomar (già dietro a grandi successi come Montalbano, Makari e Resta con me). Il soggetto di serie è firmato da Leonardo Marini. La messa in onda è prevista su Canale 5 nella prossima stagione televisiva. Seguici su Instagram.