Anticipazioni Terra Amara: Mujgan e Ümit, prime “scintille”!

Fin dal suo ingresso nelle puntate italiane di Terra Amara, la dottoressa Ümit Kahraman (Hande Soral) creerà parecchio scompiglio. Non a caso, una delle prime persone con le quali discuterà sarà Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova)…

Terra Amara, news: Ümit soffia il posto di direttrice a Mujgan

In primis, è bene ricordare che Ümit verrà introdotta nelle vicende di Cukurova in una maniera piuttosto insolita. La new entry arriverà infatti nella cittadina per prendere possesso del ruolo di direttrice dell’ospedale, a cui ambiva anche Mujgan. Quest’ultima non prenderà dunque nel migliore dei modi l’idea di essere stata “silurata”, dopo aver ricoperto l’incarico protempore, e come se non bastasse non capirà inizialmente che il suo sostituto è una donna.

Proprio per questo, appena se la ritroverà davanti nel suo ufficio, Mujgan scambierà Ümit per una paziente ed arriverà a criticare il nuovo direttore, sottolineando che probabilmente ha avuto un riconoscimento così alto di carriera a causa delle sue potenti conoscenze. Una vera e propria figuraccia!

Terra Amara, trame: Fikret e l’alleanza con Ümit

Ma chi è di preciso Ümit? Come abbiamo avuto modo di raccontarvi in precedenza, la donna sarà un’alleata di Fikret Fekeli (Furkan Palali) che, in quanto figlio illegittimo del defunto Adnan Yaman, darà il via alla sua personale vendetta ai danni del fratellastro Demir (Murat Unalmis). Seguendo alla lettera tutte le indicazioni di Fikret, Ümit cercherà quindi di avvicinarsi a Demir, per poi colpirlo al momento più opportuno.

Da un lato Demir sembrerà dunque attratto da Ümit, anche perché il suo matrimonio con Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) sarà ormai a rotoli nonostante la morte di Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes); dall’altro la Kahraman eviterà di accelerare più di tanto il suo avvicinamento al Yaman perché non vorrà destare in lui alcun tipo di sospetto. Ciò le permetterà quindi di concentrarsi su Mujgan…

Terra Amara, spoiler: prime scintille tra Ümit e Mujgan

A far traboccare il vaso sarà un’apparente iniziativa di Ümit, che darà a Mujgan il compito di occuparsi delle vaccinazioni a Cukurova e nei paesi limitrofi. Tale scenario non piacerà affatto alla Hekimoglu, la quale riterrà che la direttrice stia semplicemente cercando di allontanarla dall’ospedale, motivo per il quale farà irruzione in una riunione del direttivo per mostrare alla new entry tutto il suo dissenso.

Piuttosto agitata, Mujgan farà dunque presente a Ümit che non può farla viaggiare tutti i giorni, perché ha il piccolo Kerem Alì di cui deve occuparsi, e avanzerà l’ipotesi di non occuparsi delle vaccinazioni. Il tutto però sarà il frutto, o almeno così sembrerà, di un grande equivoco perché, appena prenderà la parola, Ümit dirà a Mujgan che in realtà deve coordinare le vaccinazioni, ragione per la quale può anche restare a Cukurova e mandare nei paeselli gli altri membri dell’equipe medica che avrà al suo servizio.

L’ennesima brutta figura per Mujgan, visto che poco dopo scoprirà che erano stati i suoi colleghi – e non Ümit – ad assegnarle il posto, data la maniera efficiente con cui in passato aveva vaccinato i cittadini. Insomma, almeno per ora, Ümit sembrerà non volere attaccare Mujgan, ma non è detto che le cose restino così per sempre… Seguici su Instagram.