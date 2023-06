Terra Amara anticipazioni: Hande Soral sarà Ümit Kahraman, ecco chi è

Un incontro apparentemente fortuito farà in realtà da preludio ad una complessa storyline nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. E tutto ciò sarà collegato a Ümit Kahraman (Hande Soral), la dottoressa che diventerà il direttore dell’ospedale di Cukurova a discapito di Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova).

Terra Amara, news: Mujgan non ottiene la promozione

Sapete già che, in seguito all’improvvisa morte del marito Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes), Mujgan spererà di diventare la nuova direttrice dell’ospedale di Cukurova, dopo aver sostituito protempore Sabahattin Arcan (Turgay Aydın), ormai trasferitosi definitivamente ad Ankara.

Tuttavia, la Hekimoglu andrà incontro ad una cocente delusione perché scoprirà che il posto che tanto desiderava è stato assegnato a Ümit Kahraman, che riterrà erroneamente essere un uomo. Delusa, Mujgan si sfogherà con il “padrino” Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik), che le consiglierà di aprire un suo studio privato nella cittadina, ma dovrà fronteggiare anche i capricci della zia Behice (Esra Dermancioglu), la quale la spronerà invece a chiedere l’eredità di Yilmaz che le spetta per trasferirsi a Istanbul e rifarsi una vita. Nel frattempo, anche se non passerà per ora in ospedale, Ümit inizierà a muoversi a Cukurova…

Terra Amara, spoiler: Ümit fa la conoscenza di Demir ma…

Proprio quando starà arrivando nella cittadina, Ümit avrà un problema con la sua macchina e non sarà in grado di risolverlo. A prestarle soccorso sarà Demir Yaman (Murat Unalmis), che sembrerà restare affascinato fin da subito dalla sua bellezza. Come segno di ringraziamento, visto che Demir avrà toccato il motore della vettura e si sarà sporcato le mani, Ümit porgerà all’uomo un suo foulard per consentirgli di pulirsi, ma poi andrà via senza nemmeno presentarsi.

Comunque sia, qualche ora dopo, Demir rincontrerà Ümit in ristorante, ma anche in questo caso tra di loro non ci sarà alcun tipo di interazione, visto che la donna si limiterà a sorridergli da lontano prima di andare via. Un atteggiamento decisamente strano, che col trascorrere delle puntate diventerà sempre più chiaro…

Terra Amara, trame: chi è davvero Ümit?

Vi possiamo infatti anticipare fin da ora che non bisognerà affatto fidarsi di Ümit. Oltre a nascondere il suo legame di parentela con un personaggio che i telespettatori avranno già imparato a conoscere, la ragazza sarà arrivata a Cukurova con una falsa identità e ogni sua mossa sarà ben studiata. Insomma, Ümit porterà con sé tantissimi intrighi e misteri e una dose di sotterfugi tutti da scoprire…