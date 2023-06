Beautiful, Taylor a Steffy: “Sii paziente, ricorderai!” | Trama 1° luglio 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 1° luglio 2023

Quinn e Carter parlano del flirt dell’uomo con Paris: la ragazza non è nelle simpatie della Fuller, visto che è stato grazie a lei che la loro relazione clandestina è venuta a galla. Carter riconosce di aver cercato in Paris una via di fuga per provare a togliersi Quinn dalla testa. Paris chiarisce a Zende che i sentimenti nei suoi confronti sono ormai cambiati.

Sheila comunica a Deacon il suo rancore per Li e Steffy: la prima le ha impedito di dare un ultimo addio alle spoglie di Finn, mentre Steffy la tiene lontana da Hayes. Steffy è frustrata dal fatto di non riuscire a ricordare chiaramente la sparatoria. Taylor prova ad invitarla alla pazienza: la memoria potrebbe tornarle quando meno se lo aspetta.