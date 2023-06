Beautiful: Sheila vuole farla finita! | Trama 10 giugno 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 10 giugno 2023

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) ha superato la notte ma ancora non riprende conoscenza. Brooke (Katherine Kelly Lang) e Hope (Annika Noelle) arrivano in ospedale per sostenere i rispettivi mariti. Thomas (Matthew Atkinson) continua a fare insinuazioni su Sheila (Kimberlin Brown), che però si trincera dietro il fatto di essere la madre di Finn (Tanner Novlan): essere in grado di uccidere il suo stesso figlio la renderebbe una bestia. Taylor (Krista Allen) prende le difese di Sheila che, spinta dal senso di colpa di aver ucciso Finn, sembra pronta a gettarsi dal tetto dell'ospedale. Taylor cerca di dissuaderla dal togliersi la vita.