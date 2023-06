Beautiful, Bridget a Brooke: “Steffy per ora va assecondata” | Trama 19 giugno 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di lunedì 19 giugno 2023

Sheila osserva con ansia mentre Ridge e il vicecapo Baker provano a far ricordare a Steffy come sia avvenuta la sparatoria. Intanto Brooke e Taylor continuano a scontrarsi. Quando la Logan sottolinea quale peso l'amnesia di Steffy rappresenti per Hope, la psichiatra mette in chiaro che non permetterà a niente e a nessuno di mettere a rischio la salute di sua figlia, appena sopravvissuta ad un colpo di pistola. Bridget conferma a Brooke che lei e il neurologo di Steffy la pensano come Taylor: per ora Steffy va assecondata, una verità troppo sconvolgente potrebbe far regredire il suo recupero…