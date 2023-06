Beautiful: Steffy chiede a Liam di non lasciarla da sola | Trama 27 giugno 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di martedì 27 giugno 2023

Hope (Annika Noelle), dopo aver confidato a Brooke (Katherine Kelly Lang) di aver sentito Liam (Scott Clifton) dire a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) che una parte di lui l’amerà sempre, viene messa ancora più in difficoltà da Thomas (Matthew Atkinson) che, preoccupato per lei, non vuole vederla soffrire per un uomo con un cuore diviso a metà. Steffy chiede a Liam di non lasciarla da sola nella prima notte che passa a casa dopo la morte di Finn (Tanner Novlan). Seguici su Instagram.