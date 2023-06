Beautiful, trama 3 giugno 2023: Finn fa da scudo umano…

Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 3 giugno 2023

Finn rintraccia Steffy a Il Giardino e si reca là, come avvertendo che Sheila potrebbe rappresentare una minaccia per la moglie, che ha scoperto la verità sulle sue trame. Infatti, nel vicolo, Sheila risponde all’ostilità di Steffy estraendo una pistola con silenziatore che porta con sé. La Carter le spara, ma Finn si intromette, facendo da scudo umano a Steffy. Il medico sembra spirare tra le braccia della moglie che, prova a chiamare i soccorsi. Sheila, però, la minaccia con la pistola per impedirglielo: verrebbe arrestata dalle autorità. Steffy decide comunque di fare la chiamata e Sheila le spara in una vera e propria esecuzione.

Intanto Taylor parla con Ridge di quanto sia felice per la vita che Steffy sta vivendo, finalmente libera da quel circolo vizioso con Hope e Liam. Ridge avverte Taylor di stare lontana da Sheila, ma la psichiatra ipotizza che la Carter voglia davvero mostrarle affetto, se non altro per compensare il fatto di averle distrutto la vita sparandole molti anni prima. Bill spinge Liam a parlare dei sentimenti che nutre per Steffy: Bill apprezza Hope, tuttavia ritiene che non sia la giovane Forrester, la quale sbloccava aspetti di Liam come la Logan non è in grado di fare. Seguici su Instagram.