Beautiful: Finn, il battito cardiaco non si sente più! | Trama 4 giugno 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di domenica 4 giugno 2023

Sheila, dopo aver modificato la scena del crimine nel vicolo in modo da farla sembrare una rapina finita male, ha abbandonato i corpi esanimi di Steffy e Finn. Rifugiatasi nella sua stanza d’albergo, la Carter si ripulisce, in preda ai sensi di colpa per aver sparato al suo stesso figlio. Deacon, intanto, trova Finn e Steffy tra la spazzatura e chiama i soccorsi: i paramedici non sembrano rilevare il battito cardiaco di Finn e lo portano via dopo averne coperto il cadavere. Steffy viene invece trasportata d’urgenza all’ospedale universitario dove ad occuparsi dell’emergenza è Bridget, sconvolta di scoprire che la parente è la vittima d’arma da fuoco. Seguici su Instagram.