Beautiful: Sheila in ansia, Steffy non è morta! | Trama 5 giugno 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di lunedì 5 giugno 2023

Deacon (Sean Kanan) prova a consolare Sheila (Kimberlin Brown) per la morte di Finn (Tanner Novlan), ignorando che è stata proprio lei a sparare al figlio e a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood). La disperazione della Carter lascia spazio alla preoccupazione quando la donna apprende che Steffy non è morta come il marito, ma è ricoverata in ospedale: è l’unica che potrebbe rivelare quanto davvero successo nel vicolo. Brooke (Katherine Kelly Lang) avverte un istinto che le suggerisce che qualcosa con Ridge (Thorsten Kaye) non stia andando. E, infatti, lo stilista è al capezzale di Steffy con Thomas (Matthew Atkinson) e Taylor (Krista Allen). Seguici su Instagram.