Beautiful, anticipazioni americane: Liam cosa fa dopo il bacio di Thomas e Hope?

Da mesi, nelle puntate americane di Beautiful, la narrazione ci stava anticipando che qualcosa sarebbe successo tra Thomas Forrester e Hope Logan Spencer, mentre da settimane era ormai certo che questo “qualcosa” sarebbe accaduto negli episodi girati a Roma. Per questo il bacio che i due si sono scambiati al termine del successo dell’anteprima della Hope For The Future non ha certo colto di sorpresa il pubblico d’oltreoceano, mentre ha preso alla sprovvista Liam Spencer, giunto a sorpresa nella nostra Capitale per sostenere la moglie.

Il giovane editore, sentendosi in colpa per aver stressato la consorte per la sua avversione nei confronti di Thomas, aveva ben pensato di rimediare presentandosi a Roma per passare del tempo da solo con Hope. Quello che non si aspettava di certo era che, localizzata la ragazza per le vie romane, la vedesse iniziare lei stessa una focosa sequenza di baci con Thomas!

Insomma, Liam ha realizzato che davvero la giovane Logan prova qualcosa per lo stilista e che non è, dunque, vittima degli intrighi del designer. Sconvolto, Liam ha preferito allontanarsi non visto, lasciando Hope e Thomas intenti a proseguire il loro abbraccio, per poi dedicarsi ad un giro insieme per le vie di Roma.

Ad imbattersi in Liam è stata poi la sua ex moglie, Steffy Finnegan. E, anche qui, l’epilogo della loro conversazione non ha certo sorpreso, essendo ormai avvezzi a questo schema ed essendo altrettanto palese da mesi la volontà degli autori di coinvolgerla ancora una volta nella storyline di Liam e Hope. Rivelandole del bacio visto, Liam ha dovuto chiarire a Steffy che non si è trattata di una mossa forzata di Thomas, quanto l’espressione di sentimenti reciproci che, evidentemente, Hope prova per lui, esattamente come aveva da tempo sospettato Steffy…

Per ironia della sorte, proprio Steffy si era scusata con Hope poco prima, riconoscendo di essersi sbagliata con le sue accuse e promettendo di sciogliere di nuovo le tensioni tra loro. Ebbene, al termine di un abbraccio consolatorio, tra Liam e Steffy è scattato un piccolo bacio, che ha lasciato entrambi sorpresi. Loro, non certo gli spettatori: sostituite una Hope consenziente ad un manichino a lei somigliante e allo scenario romano quello di Los Angeles… ed otterrete una situazione molto simile cui abbiamo assistito non troppo tempo fa! Insomma, gli episodi romani cambieranno tutto, come promesso dalle anticipazioni ufficiali, per non cambiare poi niente nei fatti.

Sarà così? Quello che gli spoiler anticipano è che, tornata a Los Angeles, Hope supplicherà il marito di perdonarla, mentre Steffy metterà in chiaro quali siano le sue lealtà (magari al marito Finn, stranamente sempre più in secondo piano). I segreti di quanto avvenuto a Roma, inoltre, non rimarranno tali per molto…