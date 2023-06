Beautiful, anticipazioni americane: Thomas e Hope, bacio romano!

Le puntate americane di Beautiful ambientate a Roma cambieranno tutto. Questo, almeno, è affermato nei comunicati ufficiali: una frase, a dire il vero, molto inflazionata nelle anticipazioni ma che quasi mai i fatti supportano. Qualcosa, però, nella nostra Capitale avverrà davvero, sebbene tutt’altro che impensabile…

Negli episodi in onda negli USA, la narrazione è da mesi ferma e concentrata sul rapporto tra Thomas Forrester e Hope Logan Spencer, avendo costruito così l’antefatto per qualcosa che è diventato non soltanto prevedibile ma praticamente annunciato: a Roma scoccherà la scintilla che farà esplodere l’attrazione a lungo repressa!

I sentimenti del figlio di Ridge per la sorellastra non sono un mistero ormai da anni, mentre la novità è la definitiva presa di consapevolezza da parte di Hope riguardo al provare qualcosa in modo reciproco. Forse questa spinta c’è sempre stata inconsapevolmente (da qui l’avergli perdonato sempre i tiri mancini), ma ora la questione si è rafforzata e la ragazza ne ha dovuto prendere atto, per quanto inizialmente lo abbia negato anche a se stessa.

La figlia di Brooke, tuttavia, ritiene di avere la cosa sotto controllo: avere un’attrazione extraconiugale è umano, ma la si può gestire fino al momento in cui passerà, visto che l’uomo che ama è suo marito, Liam Spencer. Quest’ultimo, nonostante sia stato avvertito da Steffy Forrester Finnegan, ritiene ancora che Hope sia l’oggetto dell’ossessione di Thomas, che potrà approfittare del viaggio di lavoro in Italia per provare ad intromettersi in qualche modo nel loro matrimonio.

Insomma, il giovane Spencer non vuole prendere davvero in considerazione che la moglie possa provare qualcosa per Thomas. I prossimi episodi, però, lo metteranno di fronte all’evidenza. A rilevarlo è un (accidentale?) spoiler fornito da un filmato backstage delle riprese avvenute a Roma. La telecamera riprende anche un copione aperto e, fermando lo scorrimento del video, se ne può leggere facilmente il contenuto: uno sconvolto Liam racconta a Steffy di aver visto Thomas e Hope baciarsi all’ombra del Colosseo!

A rendere esterrefatto Liam, però, sarà il vedere coi suoi occhi quanto Hope sia coinvolta nel momento romantico con Thomas: non, dunque, la vittima forzata di un manipolatore, quanto piuttosto la persona che darà inizio al bacio! Liam, infatti, deciderà di recarsi a Roma, volendo fare una sorpresa a Hope: prima della partenza si era fortemente opposto alla partecipazione di Thomas al viaggio, insistendo affinché la moglie lo facesse intervenire agli eventi da remoto.

Durante la trasferta, Hope e Thomas saranno “controllati” anche da Brooke e Steffy. La prima teme, come Liam, che Thomas non sia cambiato e, consapevole di quello che prova sua figlia, spera che Hope non commetta un colpo di testa che potrebbe costarle il matrimonio. Steffy, invece, ritiene che il comportamento di Hope possa illudere Thomas, portandolo a perdere di lucidità e compromettere i cambiamenti positivi che è riuscito a compiere sulla sua persona. Quali saranno le conseguenze dell’avvicinamento tra Hope e Thomas? Succederà qualcos’altro tra loro?

Se Roma potrebbe essere teatro di un potenziale dramma per una coppia, rappresenterà, al contrario, l’occasione di romanticismo per un’altra. Brooke sarà decisa a fare in modo che Ridge creda ancora al loro destino e all’amore che li lega. E, a quanto pare, ci riuscirà! Seguici su Instagram.